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Sul do ES

PF prende suspeito de armazenar material de abuso infantil em Itapemirim

Ação aconteceu na manhã desta quinta-feira (25); foram apreendidos celulares, um computador e um pen drive

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 09:06

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 jun 2026 às 09:06

Um homem foi preso em flagrante no município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (25), em uma operação da Polícia Federal para combater a divulgação de arquivos contendo cenas de violência sexual infantil na internet. Durante a ação, os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão, um na residência e outro no local de trabalho do investigado.


Segundo a polícia, nos endereços foram apreendidos celulares, um computador e um pen drive, que passarão por perícia técnico-criminal.


O homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim, onde prestou depoimento. Em seguida, foi conduzido ao sistema prisional.


De acordo com a Polícia Federal, o investigado poderá responder pelo crime de armazenar fotografias, vídeos ou qualquer outro tipo de registro contendo cenas de sexo explícito envolvendo crianças ou adolescentes. A pena prevista pode chegar a quatro anos de prisão.


A Polícia Federal alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual. Conversar abertamente sobre os perigos da internet, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades online dos jovens são medidas essenciais de proteção.

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