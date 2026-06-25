Vitiligo: o que é, causas e como funciona o tratamento

Caracterizada pelo surgimento de manchas esbranquiçadas na pele, o vitiligo tem origem autoimune e imunomediada, associada à predisposição genética. A condição ocorre quando o sistema imunológico passa a atacar os melanócitos, células responsáveis pela produção de melanina, o pigmento que dá cor à pele.





Além dos fatores genéticos, eventos emocionais e traumas na pele podem atuar como desencadeadores das lesões em pessoas predispostas.





“O aspecto emocional está presente em diferentes momentos da jornada do paciente. Muitas vezes, as alterações na aparência e o preconceito social podem afetar significativamente a autoestima e a qualidade de vida, tornando o acompanhamento dermatológico e multidisciplinar ainda mais importante”, ressalta o dermatologista João Renato Gontijo, da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).





As manchas brancas são o principal sinal clínico do vitiligo e, na maioria dos casos, não provocam sintomas físicos relevantes. Em alguns pacientes, pode ocorrer leve coceira no início das lesões. O diagnóstico é realizado por meio da avaliação clínica do dermatologista, podendo ser complementado pela lâmpada de Wood, exame que facilita a identificação das áreas afetadas. Em situações específicas, também pode ser indicada a biópsia da pele para diagnóstico diferencial.





Outra característica que costuma gerar dúvidas é a ausência de sintomas físicos. Na maioria dos casos, a doença não provoca dor, coceira ou desconforto, e seu principal sinal é o surgimento de manchas mais claras ou completamente despigmentadas em diferentes regiões do corpo.

"O aparecimento dessas manchas costuma ser a manifestação mais evidente da doença. Sempre que houver alteração na coloração da pele, a recomendação é buscar avaliação dermatológica para confirmar o diagnóstico e definir a melhor conduta", orienta o dermatologista Juliano Barros, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD).

A evolução do quadro varia de pessoa para pessoa. Em alguns pacientes, as manchas permanecem restritas a determinadas áreas do corpo. Em outros, podem surgir em diferentes regiões ao longo do tempo.





O médico explica que toda mancha branca na pele não é vitiligo. "Outras doenças dermatológicas também podem causar alterações na pigmentação da pele, como nevo acrômico, albinismo, piebaldismo, pitiríase versicolor, pitiríase alba, líquen escleroso e atrófico e hanseníase", diz Juliano Barros.