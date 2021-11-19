Programa vai ajudar mulheres a abrirem o próprio negócio

Mulheres que querem investir ou são donas do próprio negócio terão um incentivo a mais para desenvolver e impulsionar o espírito empreendedor. A Junior Achievement (JA) Espírito Santo , em parceria com o Bandes , está com inscrições abertas para o Programa Mulheres Empreendedoras. A capacitação é gratuita

Segundo a diretora executiva da JA, Erika Gusmão, as participantes aprenderão sobre empreendedorismo, mercado de trabalho e educação financeira. Todas elas terão direito ao certificado de conclusão. Para participar, é necessário ter entre 18 e 29 anos.

As vagas são limitadas e as interessadas podem garantir a participação no programa até este domingo, dia 21 de novembro, por meio do formulário de inscrição

Programa vai ajudar mulheres em seus negócios Crédito: Freepik

O programa, conforme Érika, é ministrado em um dia, sempre das 9 às 16h30 (almoço incluso), no Epicentro do Bandes, que fica na Avenida Princesa Isabel, 54, Centro, Vitória. As inscritas poderão escolher uma das oito datas disponíveis para participar.

As capacitações vão correr sempre às segundas e quartas. As empreendedoras poderão participar conforme as disponibilidades.

“Teremos 20 participantes por turma. O nosso objetivo é estimular a autoestima dessas mulheres, o senso de pertencimento e o compromisso em desenvolver as suas habilidades empreendedoras. A nossa ideia é ajudá-las a se organizar para que elas consigam ter sucesso em seus negócios”, comenta.