Caixa libera empréstimo para quem tem nome sujo; veja se vale a pena

até R$ 1.000 a partir desta segunda-feira (28). O crédito, liberado pela Pessoas que estão com restrição de crédito, os chamados negativados, poderão pedir empréstimo dea partir desta segunda-feira (28). O crédito, liberado pela Caixa Econômica Federal por meio do aplicativo Caixa Tem , é voltado para quem desempenha atividades ligadas à prestação de serviços.

Uma segunda linha de crédito, voltada para microempreendedores individuais (MEIs) que exerçam atividade produtiva com renda ou receita bruta anual de até R$ 360 mil, também foi liberada. Neste caso, o montante - que deve ser solicitado em agência -, pode chegar a R$ 3 mil.

Pessoas físicas podem solicitar crédito por meio do aplicativo Caixa Tem Crédito: Vitor Jubini

O dinheiro deve ser usado no negócio, para aumento do capital de giro, compra de insumos ou investimentos em equipamentos e utensílios que favoreçam o aumento da produção, entre outras finalidades.

“Taxas em torno de 1,5%, até 1,9% são muito menores do que esses empreendedores devem estar pagando em outros ativos, empréstimos, cartão de crédito estourado, cheque especial, dívidas com fornecedores”, avalia o economista Marcelo Loyola Fraga.

Ele pondera que o microcrédito já deveria ter sido liberado há muito mais tempo, considerando o efeito devastador da pandemia sobre os pequenos negócios. E embora considere que os valores liberados estão bem abaixo do necessário por grande parte dos empreendedores, é vantajoso para suprir necessidades emergenciais.

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“É vantajoso pegar para substituição de outro empréstimo, por exemplo, saindo de uma dívida com taxa de juros maior, ou para comprar algum equipamento que é fundamental para o negócio. Mas é um recurso que só deve ser solicitado se houver real necessidade.”

Para se ter ideia, em 2021, mais da metade da população (54%) precisou de dinheiro para alguma emergência, segundo a pesquisa Raio X do Investidor Brasileiro, realizada pela Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais (Anbima) em parceria com o Datafolha.

O ideal é que os empréstimos sejam limitados às emergências. Solicitar crédito somente porque é fácil solicitar, não é um negócio vantajoso. Uma taxa de 1,5% ao mês, por exemplo, em um ano, será equivalente a 18%, bem acima da inflação projetada para os próximos 12 meses.

“Precisamos avançar na educação financeira, tanto para ajudar as pessoas a se prepararem melhor para situações de emergência quanto para ensiná-las a identificar instrumentos de crédito que melhor se adequem a cada circunstância”, avalia Marcelo Billi, superintendente de Comunicação, Certificação e Educação de Investidores da Anbima.

VEJA AS REGRAS

Quem pode solicitar empréstimo?

Pessoas físicas com atividades ligadas à prestação de serviços, inclusive as que estão com restrição de crédito, os chamados negativados.

Também poderão solicitar crédito os microempreendedores individuais (MEIs) que exerçam atividade produtiva com renda ou receita bruta anual de até R$ 360 mil.

Qual o valor?

Será liberado um empréstimo de até R$ 1.000 para pessoas físicas com atividades ligadas à prestação de serviços.

Já MEIs poderão solicitar crédito é de até R$ 3 mil.

Os empréstimos levarão em conta a realidade social dos empreendedores e serão oferecidas condições de acordo com a capacidade de pagamento.

Condições de pagamento

Pessoas físicas poderão pagar o empréstimo em até 24 parcelas, com taxa de juros a partir de 1,95% ao mês.

Já MEIs poderão quitar o crédito em até 24 parcelas a taxa mensal de 1,99%.

O novo programa permite o uso de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para dar garantia para empréstimos a microempreendedores populares.

Como solicitar