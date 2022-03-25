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Pessoas com Down passam a ter isenção de ICMS para compra de carro no ES

Deficientes físicos ou mentais que estejam no espectro autista também já são beneficiadas pela isenção no Espírito Santo
Julia Barcelos

Julia Barcelos

Publicado em 

25 mar 2022 às 10:06

Publicado em 25 de Março de 2022 às 10:06

Preço dos carros
Veículo deve ser de até R$ 100 mil, sendo que a isenção incide somente até R$ 70 mil, sendo que o imposto sobre valor excedido deve ser pago pelo beneficiário Crédito: Freepik
As pessoas com Síndrome de Down ou seus responsáveis passam a ter, no Espírito Santo, isenção no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para a aquisição de um veículo novo. A compra pode ser feita no ES ou em outros Estados. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado, na última quarta-feira (25). 
O decreto foi publicado em meio à semana do Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado na última segunda-feira (21). Além delas, pessoas com deficiência física ou mental e que estejam no espectro autista já eram beneficiadas pela isenção.
Para isso, o valor do veículo deve ser de até R$ 100 mil, sendo que a isenção incide somente até R$ 70 mil, sendo que o imposto sobre valor excedido deve ser pago pelo beneficiário. Além disso, a condição de pessoa com Síndrome de Down deve ser atestada mediante Laudo de Avaliação emitido por médico.
A medida considera pessoa com Síndrome de Down aquela diagnosticada com anomalia cromossômica, classificada na categoria Q.90, da Classificação Internacional de Doenças.
De acordo com o secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé, o tema é importante e precisa ser debatido no âmbito social. "A ação do Governo do Estado tem caráter social e vem trazer acessibilidade a essas pessoas. É um direito já concedido por convênio e agora fica mais notado a partir do decreto. Precisamos fazer com que as pessoas tenham conhecimento sobre o assunto", afirmou.
O formulário específico para a comprovação dos dados está disponível no site da Secretaria da Fazenda (Sefaz).

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