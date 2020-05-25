Auxílio emergencial sai nesta segunda para mais de 7,8 milhões

A Caixa credita nesta segunda-feira (25) novos lotes do auxílio emergencial de R$ 600 para novos aprovados quanto para quem recebeu a primeira parcela em data anterior ao dia 30 de abril. Ao todo, 7,8 milhões vão ser contemplados com o benefício.
Nesse grupo, alguns beneficiários já podem sacar o valor, enquanto outros terão que esperar um pouco mais. E quem ainda vai receber a primeira parcela poderá sacar o dinheiro em espécie, seguindo o calendário, de acordo com o mês de nascimento.
Para não perder a viagem na hora de ir ao banco, é melhor prestar atenção aos documentos que você deve levar. Além disso, segundo a Caixa, os beneficiários que forem às agências, que terão a triagem nas filas ampliada, fora da sua data para o recebimento de pagamento em espécie, não permanecerá no local.
Para sacar o auxílio emergencial, o beneficiário precisa ir até uma agência da Caixa com o CPF e um documento de identificação com foto, que pode ser:
- Carteira de Trabalho, desde que emitida a partir de 20 de janeiro de 1997;
- Carteira de Identidade (RG) fornecida pelos órgãos de segurança pública dos Estados. Fique atento ao prazo de validade, se houver;
- CNH - Carteira Nacional de Habilitação;
- Carteira Funcional emitida por repartições públicas ou por órgãos de classe dos profissionais liberais, desde que tenha fé pública reconhecida por decreto, observado o prazo de validade, se houver;
- Passaporte brasileiro, desde que esteja dentro do prazo de validade.
CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DOS NOVOS APROVADOS
- 19 de maio (terça): nascidos em janeiro
- 20 de maio (quarta): nascidos em fevereiro
- 21 de maio (quinta): nascidos em março
- 22 de maio (sexta): nascidos em abril
- 23 de maio (sábado): nascidos em maio, junho ou julho
- 25 de maio (segunda): nascidos em agosto
- 26 de maio (terça): nascidos em setembro
- 27 de maio (quarta): nascidos em outubro
- 28 de maio (quinta): nascidos em novembro
- 29 de maio (sexta): nascidos em dezembro
CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA
Quem recebe o Bolsa Família e tem direito ao auxílio emergencial, começou a receber o benefício na última na segunda-feira (18). Para essas pessoas, o pagamento ocorre da mesma forma do benefício regular, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS). A renda emergencial pode ser sacada ou transferida normalmente.
CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA POUPANÇA SOCIAL DIGITAL
Os beneficiários do Auxílio Emergencial que fizeram cadastro no aplicativo ou site da Caixa receberão o crédito da segunda parcela na poupança social digital entre 20 e 26 de maio. Serão contemplados nesta segunda os nascidos em setembro e outubro. Na terça, são atendidos os nascidos em novembro e dezembro.
A poupança social digital é movimentada por meio do aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS. O app permite a realização de pagamentos eletrônicos de contas, assim como compras on-line ou em maquininhas autorizadas com a funcionalidade do cartão virtual de débito.
Segundo a Caixa, neste momento, a funcionalidade de transferência bancária não estará disponível no aplicativo para os beneficiários da segunda parcela, "de forma a evitar o aumento do movimento em agências bancárias".