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Auxílio emergencial sai nesta segunda para mais de 7,8 milhões

Beneficiários recebem a segunda parcela do benefício, mas há o pagamento da primeira prestação para aqueles que foram aprovados somente agora pelo governo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 07:31

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 07:31

Auxílio emergencial do governo federal
Aplicativo para cadastro no auxílio emergencial do governo federal Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Caixa credita nesta segunda-feira (25) novos lotes do auxílio emergencial de R$ 600 para novos aprovados quanto para quem recebeu a primeira parcela em data anterior ao dia 30 de abril. Ao todo, 7,8 milhões vão ser contemplados com o benefício.
Nesse grupo, alguns beneficiários já podem sacar o valor, enquanto outros terão que esperar um pouco mais. E quem ainda vai receber a primeira parcela poderá sacar o dinheiro em espécie, seguindo o calendário, de acordo com o mês de nascimento.

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Para não perder a viagem na hora de ir ao banco, é melhor prestar atenção aos documentos que você deve levar. Além disso, segundo a Caixa, os beneficiários que forem às agências, que terão a triagem nas filas ampliada, fora da sua data para o recebimento de pagamento em espécie, não permanecerá no local.
Para sacar o auxílio emergencial, o beneficiário precisa ir até uma agência da Caixa com o CPF e um documento de identificação com foto, que pode ser:
  • Carteira de Trabalho, desde que emitida a partir de 20 de janeiro de 1997;
  • Carteira de Identidade (RG) fornecida pelos órgãos de segurança pública dos Estados. Fique atento ao prazo de validade, se houver; 
  • CNH - Carteira Nacional de Habilitação; 
  •  Carteira Funcional emitida por repartições públicas ou por órgãos de classe dos profissionais liberais, desde que tenha fé pública reconhecida por decreto, observado o prazo de validade, se houver; 
  • Passaporte brasileiro, desde que esteja dentro do prazo de validade.

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CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DOS NOVOS APROVADOS

  • 19 de maio (terça): nascidos em janeiro
  • 20 de maio (quarta): nascidos em fevereiro
  • 21 de maio (quinta): nascidos em março
  • 22 de maio (sexta): nascidos em abril
  • 23 de maio (sábado): nascidos em maio, junho ou julho
  • 25 de maio (segunda): nascidos em agosto
  • 26 de maio (terça): nascidos em setembro
  • 27 de maio (quarta): nascidos em outubro
  • 28 de maio (quinta): nascidos em novembro
  • 29 de maio (sexta): nascidos em dezembro

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA

Quem recebe o Bolsa Família e tem direito ao auxílio emergencial, começou a receber o benefício na última na segunda-feira (18). Para essas pessoas, o pagamento ocorre da mesma forma do benefício regular, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS). A renda emergencial pode ser sacada ou transferida normalmente.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA POUPANÇA SOCIAL DIGITAL

Os beneficiários do Auxílio Emergencial que fizeram cadastro no aplicativo ou site da Caixa receberão o crédito da segunda parcela na poupança social digital entre 20 e 26 de maio. Serão contemplados nesta segunda os nascidos em setembro e outubro. Na terça, são atendidos os nascidos em novembro e dezembro. 

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A poupança social digital é movimentada por meio do aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS. O app permite a realização de pagamentos eletrônicos de contas, assim como compras on-line ou em maquininhas autorizadas com a funcionalidade do cartão virtual de débito. 
Segundo a Caixa, neste momento, a funcionalidade de transferência bancária não estará disponível no aplicativo para os beneficiários da segunda parcela, "de forma a evitar o aumento do movimento em agências bancárias".

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