Auxílio emergencial: 12 agências da Caixa abertas neste sábado no ES

Fila na Caixa Econômica em Campo Grande para receber o auxílio Crédito: Fernando Madeira

Caixa Econômica Federal vai abrir 12 agências no Espírito Santo neste sábado (1), das 8h às 12h, para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial . De acordo com a instituição, 717 agências estarão abertas em todo o país. O banco informou que poderão realizar o saque em espécie do benefício os nascidos em fevereiro e março, conforme calendário de saque.

A partir deste sábado, 7,4 milhões de beneficiários poderão sacar o benefício nos caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, além de transferir valores para contas da Caixa ou de outros bancos, de acordo com o Ciclo 1 do calendário de pagamentos:

Calendário do auxílio emergencial Crédito: Caixa

Os ciclos de crédito em conta e saques em espécie seguem até dezembro para o pagamento das cinco parcelas definidas pelo governo federal para o público do CadÚnico e para quem se cadastrou pelo App Caixa | Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br

A Caixa orienta que não é necessário madrugar nas filas à espera de atendimento. Todas as pessoas que comparecerem às agências que abrirão neste sábado (1), das 8h às 12h, serão atendidas no mesmo dia. A mesma orientação é válida para o atendimento realizado de segunda a sexta, entre 8h e 14h, em todas as agências do banco.

Os usuários do Caixa Tem que tiveram contas bloqueadas preventivamente por inconsistência cadastral poderão realizar o envio de documentos por meio do Caixa Tem para realizar o desbloqueio. A ferramenta vai apresentar as orientações necessárias que o beneficiário deverá seguir no próprio aplicativo.

Já no caso de contas bloqueadas por indícios de fraudes, os usuários serão informados por meio do aplicativo Caixa Tem para que se dirijam a uma agência de acordo com calendário escalonado por mês de aniversário. Este serviço não será realizado nas agências neste sábado (1).

Calendário da Caixa Crédito: Caixa

COMO MOVIMENTAR A POUPANÇA SOCIAL DIGITAL

A Poupança Social Digital é uma conta simplificada, sem tarifas de manutenção, com limite mensal de movimentação de R$ 5 mil. A movimentação do valor dos benefícios pode, inicialmente, ser realizada por meio digital com o uso do App Caixa Tem.

Pelo aplicativo, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code, por meio de mais de nove milhões de maquininhas de cartão espalhadas por todo o Brasil. O beneficiário também pode pagar contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral.

A partir da data de disponibilização dos recursos para saque ou transferência, também de acordo com o mês de nascimento, os beneficiários poderão transferir os recursos para contas em qualquer banco, sem custo, ou realizar o saque em terminais de autoatendimento e casas lotéricas.

CONFIRA AS AGÊNCIAS NO ES

Cachoeiro de Itapemirim: Rua Professor Quintiliano, 27, Centro;

Cariacica - Campo Grande: Avenida Expedito Garcia, 75, Campo Grande;

Cariacica - Jardim América: Rodovia BR-262 KM 01 S/N, Jardim América;

Colatina: Avenida Getúlio Vargas, 537, Centro;

Guarapari: Rua Getúlio Vargas, 204, Centro:;

Linhares: Avenida Nogueira da Gama, 1197, Centro;

São Mateus: Avenida Jones dos Santos Neves, 338, Centro;

Serra - Civit II: Avenida Norte Sul, 3721, Laranjeiras;

Serra - Carapina: Rua Antônio Caron, 139, Planalto de Carapina

Vila Velha - Glória: Avenida Carlos Lindenberg, 1053, Glória;

Vila Velha - Centro: Avenida Champagnat, 1089, Centro;

Vitória: Avenida Princesa Isabel, 86, Centro.

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