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Auxílio emergencial: 12 agências da Caixa abertas neste sábado no ES

Atendimento estará disponível para parte daqueles que tiveram o benefício depositado em conta digital; entenda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 18:08

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 18:08

Fila na Caixa Econômica em Campo Grande
Fila na Caixa Econômica em Campo Grande para receber o auxílio Crédito: Fernando Madeira
Caixa Econômica Federal vai abrir 12 agências no Espírito Santo neste sábado (1), das 8h às 12h, para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial. De acordo com a instituição, 717 agências estarão abertas em todo o país. O banco informou que poderão realizar o saque em espécie do benefício os nascidos em fevereiro e março,  conforme calendário de saque.
A partir deste sábado, 7,4 milhões de beneficiários poderão sacar o benefício nos caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, além de transferir valores para contas da Caixa ou de outros bancos, de acordo com o Ciclo 1 do calendário de pagamentos:
Calendário para receber o auxílio emergencial
Calendário do auxílio emergencial Crédito: Caixa
Os ciclos de crédito em conta e saques em espécie seguem até dezembro para o pagamento das cinco parcelas definidas pelo governo federal para o público do CadÚnico e para quem se cadastrou pelo App Caixa | Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.
A Caixa orienta que não é necessário madrugar nas filas à espera de atendimento. Todas as pessoas que comparecerem às agências que abrirão neste sábado (1), das 8h às 12h, serão atendidas no mesmo dia. A mesma orientação é válida para o atendimento realizado de segunda a sexta, entre 8h e 14h, em todas as agências do banco.

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Caixa paga auxílio emergencial para 5,8 milhões nesta quarta-feira (29)

Caixa: usuário com inconsistência cadastral pode desbloquear auxílio via app

Os usuários do Caixa Tem que tiveram contas bloqueadas preventivamente por inconsistência cadastral poderão realizar o envio de documentos por meio do Caixa Tem para realizar o desbloqueio. A ferramenta vai apresentar as orientações necessárias que o beneficiário deverá seguir no próprio aplicativo.
Já no caso de contas bloqueadas por indícios de fraudes, os usuários serão informados por meio do aplicativo Caixa Tem para que se dirijam a uma agência de acordo com calendário escalonado por mês de aniversário. Este serviço não será realizado nas agências neste sábado (1).
Calendário de saque do auxílio emergencial
Calendário da Caixa Crédito: Caixa

COMO MOVIMENTAR A POUPANÇA SOCIAL DIGITAL

A Poupança Social Digital é uma conta simplificada, sem tarifas de manutenção, com limite mensal de movimentação de R$ 5 mil. A movimentação do valor dos benefícios pode, inicialmente, ser realizada por meio digital com o uso do App Caixa Tem.
Pelo aplicativo, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code, por meio de mais de nove milhões de maquininhas de cartão espalhadas por todo o Brasil. O beneficiário também pode pagar contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral.

Veja Também

Como evitar o bloqueio do auxílio emergencial, BEm e FGTS no Caixa Tem

A partir da data de disponibilização dos recursos para saque ou transferência, também de acordo com o mês de nascimento, os beneficiários poderão transferir os recursos para contas em qualquer banco, sem custo, ou realizar o saque em terminais de autoatendimento e casas lotéricas.

CONFIRA AS AGÊNCIAS NO ES

  • Cachoeiro de Itapemirim: Rua Professor Quintiliano, 27, Centro;
  • Cariacica - Campo Grande: Avenida Expedito Garcia, 75, Campo Grande;
  • Cariacica - Jardim América: Rodovia BR-262 KM 01 S/N, Jardim América;
  • Colatina: Avenida Getúlio Vargas, 537, Centro;
  • Guarapari:  Rua Getúlio Vargas, 204, Centro:;
  • Linhares: Avenida Nogueira da Gama, 1197, Centro;
  • São Mateus: Avenida Jones dos Santos Neves, 338, Centro;
  • Serra - Civit II: Avenida Norte Sul, 3721, Laranjeiras;
  • Serra - Carapina: Rua Antônio Caron, 139, Planalto de Carapina
  • Vila Velha - Glória: Avenida Carlos Lindenberg, 1053, Glória;
  • Vila Velha - Centro: Avenida Champagnat, 1089, Centro;
  • Vitória: Avenida Princesa Isabel, 86, Centro.

AGÊNCIAS NO PAÍS

Confira também aqui a lista de agências que vão abrir em todo o país.

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