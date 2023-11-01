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Inovação

App capixaba dará desconto no seguro de carro para bom motorista

Empresa, segunda do Espírito Santo autorizada a atuar com seguro de veículos, vai começar a operar em janeiro de 2024 e conta com tecnologia para avaliar condutores no trânsito
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

01 nov 2023 às 11:59

Publicado em 01 de Novembro de 2023 às 11:59

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Seguro vai dar desconto para bom motorista Crédito: Shutterstock
Espírito Santo ganhará, nos próximos meses, sua segunda operadora de seguros. A Novo Seguros vai começar a comercializar a cobertura para automóveis a partir de 2024, após ter recebido autorização para atuar em todo o território nacional. A primeira empresa capixaba do ramo é a Banestes Seguros.
A nova empresa, que teve o aval da Superintendência de Seguros Privados (Susep), chega com a promessa de uma nova proposta. Em vez de definir o valor a ser cobrado do cliente a partir de dados demográficos (endereço, estado civil, idade), como é feito tradicionalmente, o preço será estipulado a partir de um aplicativo que usa inteligência artificial para identificar como a pessoa dirige. 
Através da telemetria, a seguradora coleta informações precisas sobre o comportamento do condutor, como velocidade, frenagem e padrões de direção. Esses dados são, então, usados para personalizar as apólices de seguro.
"O valor será definido pelo estilo de condução do motorista. O aplicativo colhe informações no celular a respeito do modo de dirigir da pessoa e identifica se ela acelera ou freia de forma brusca, se curva de forma agressiva ou até se pega celular ao parar no sinal. Assim, vai dando a precificação. A ideia é que isso se torne desconto para quem tem boa direção", ressalta o CEO da Novo Seguros, Arthur Pessanha. 
App capixaba dará desconto no seguro de carro para bom motorista

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Em geral, a previsão é que o valor do seguro seja 30% mais barato do que é disponibilizado no mercado atualmente. Outro diferencial é a cobrança por mês, o que se configura numa assinatura. Dessa forma, o valor mensal pode contar com desconto conforme o modo de dirigir do motorista ao longo dos meses.
"O cliente vai ter acesso à sua nota a partir das condutas de direção. Isso pode motivar o motorista a dirigir melhor para melhorar a nota, o que provoca também mais consciência ao motorista e faz com que o trânsito fique mais seguro", argumenta Pessanha.
Que tipos de comportamentos o app com IA vai identificar:
  • Intensidade da aceleração
  • Velocidade do veículo
  • Modo de direção em curvas 
  • Localização (frequentar locais de risco)
  • Uso de celular ao volante
  • Tipo de frenagem
Arthur Pessanha (esquerda), fundador e CEO da Novo Seguros e Rafael Mendonça, sócio diretor
Arthur Pessanha (esquerda), fundador e CEO da Novo Seguros, e Rafael Mendonça, sócio-diretor Crédito: Cacá Lima/Divulgação

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