Empresas de Linhares celebram bom ano e preveem crescimento para 2024

Imagem aérea do município de Linhares, no Norte do ES, mostrando um trecho da BR 101 que atravessa a cidade. Crédito: Felipe Reis

O ano de 2023 trouxe bons resultados para empresas estabelecidas no maior município do Norte do Espírito Santo. Linhares continua sendo um dos principais polos de atração de investimentos do Estado, com mais de R$ 3 bilhões previstos para a região até 2027, segundo dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). Em comemoração a mais um ciclo de conquistas, empresários participaram da 21ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares, na sexta-feira (27).

Promovido pela Rede Gazeta, o Prêmio Gazeta Empresarial Linhares reconheceu as marcas mais lembradas pelos consumidores linharenses, segundo pesquisa conduzida pelo Instituto Futura. O evento ocorreu no espaço Conceição Hall, no bairro Colina, e contou com um show da dupla Humberto e Ronaldo. Entre as marcas reconhecidas na premiação, estavam a rede de supermercados Casagrande, o Hospital Rio Doce, o Colégio Cristo Rei, D Brinquedos, entre outros.

O mercado em expansão tem ampliado as oportunidades e fez com que Linhares fosse o segundo município a gerar mais empregos no Espírito Santo entre janeiro e maio deste ano. Foram 1.327 admissões no período, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). A expectativa da prefeitura é a criação de 20 mil postos até o fim de 2024.

As empresas reconhecidas durante o Prêmio Gazeta Empresarial Linhares celebraram o ano de crescimento e de mercado aquecido no município.

Cartão de Todos

Tiago Pagani Garcia, diretor sócio do Cartão de Todos Crédito: Prêmio Gazeta Empresarial | Divulgação

Após marcar presença nas edições do prêmio neste ano em Colatina e São Mateus, o Cartão de Todos também esteve entre as marcas mais lembradas de Linhares. O diretor sócio, Tiago Garcia, comentou que para superar os desafios do pós-pandemia, a marca teve que se adequar e conseguiu fechar o ano positivo graças ao cenário próspero do município do Norte capixaba.

"Linhares é uma cidade em franco crescimento. A população toda bem acolhedora. [...] No último ano, falamos de vários investimentos sendo feitos, e eles estão sendo realizados. A perspectiva para 2024 é já estar tudo já em pleno funcionamento. Unidade nova. As unidades de parcerias também, todos os anos próximos teremos novas, tudo em pleno crescimento. A perspectiva é a melhor possível" Tiago Pagani Garcia, - Diretor sócio do Cartão de Todos

Kifrango

Elder Marim, diretor superintendente da Kifrango Crédito: Prêmio Gazeta Empresarial | Divulgação

O diretor superintendente da Kifrango, Elder Marim, comentou que o ano foi desafiador para o setor de proteína animal. Apesar das baixas de preço, a marca se manteve otimista e já projeta um 2024 com resultados melhores que os obtidos neste ano. Segundo ele, o mercado neste fim de ano está bem melhor que nos meses anteriores.

"Estamos trabalhando firme, desde o início do ano, para iniciarmos 2024 com mais pujança que neste ano, com novos produtos que estamos trabalhando, inclusive para já começar a lançar no mês de novembro e dezembro. Vem novidade por aí, com certeza" Elder Marim, - Diretor superintendente da Kifrango

Megalink

Gilmar Delatorri, diretor comercial da Megalink Crédito: Prêmio Gazeta Empresarial | Divulgação

O diretor comercial da Megalink, Gilmar Delatorri, contou que o crescimento da marca acompanha o crescimento do município. No ano de 2023, além do fornecimento de internet, a marca entrou no mercado da telefonia digital, após identificar um nicho de mercado que não estava sendo atendido. Para além dos mais de 200 funcionários, a empresa pretende expandir e abrir, pelo menos, mais 50 novas vagas.

"Ano que vem vamos expandir as fronteiras. A Megalink vai além do Espírito Santo, rumo a Minas Gerais e Bahia. Já estamos numa parte da Bahia, mas estaremos também nas maiores cidades mineiras. É o capixaba explorando fronteiras. A empresa é 100% capixaba, é nossa, é daqui, é da terra" Gilmar Delatorri - Diretor comercial da Megalink

Pianna Rural

Francisco Freire Júnior, gerente comercial Crédito: Prêmio Gazeta Empresarial | Divulgação

O gerente comercial da Pianna Rural, Francisco Freire Júnior, destacou que os desafios foram muitos nos últimos anos. O período de pandemia foi uma fase de incertezas para o setor, mas graças a força no agronegócio na cidade, os resultados de 2023 já foram positivos, continuando a missão de manter os produtores rurais atualizados com as últimas tecnologias para o campo.

"A tecnologia é um caminho sem volta, a mecanização das lavouras é um caminho sem volta, isso não tem como negar. E a Pianna tem posto cliente no centro de tudo. Assim, tentamos levar a melhor solução para o nosso homem do campo" Francisco Freire Júnior, - Gerente comercial da Pianna Rural

Rimo

Luiz Rigoni, diretor da Rimo Crédito: Prêmio Gazeta Empresarial | Divulgação

Para o diretor da Rimo, Luiz Rigoni, as mudanças no cenário político deste ano trouxeram expectativas de melhora. Segundo ele, apesar da cautela na nova fase, os investimentos são constantes e necessários para manter a marca atualizada com as necessidades do cliente. Ele afirma que o mercado equilibrado em Linhares faz com que as projeções para os próximos meses sejam todas positivas.

"Acho que Linhares vem há muito tempo se despontando com uma grande evolução. Hoje vemos o próprio governo segurando um pouco, para distribuir um pouco mais para outras regiões também. Linhares está indo bem e temos muitos motivos para estar feliz" Luiz Rigoni, - Diretor da Rimo

Taquetti

Lodovico Taquetti, diretor da Taquetti Variedades Crédito: Prêmio Gazeta Empresarial | Divulgação

Há mais de uma década sendo destaque no Prêmio Gazeta Empresarial, a Taquetti subiu mais uma vez no pódio para celebrar os bons resultados no último ciclo. A expectativa da marca é um verão próspero, com aumento de 30% nas vendas em comparação com o mesmo período do ano anterior.

"Estamos com mudanças na economia, mas temos boas expectativas porque o município é muito pujante. Acreditamos muito. Linhares é, como diz o hino nacional, gigante pela própria natureza. Nossa economia é bastante ampla e temos fé e expectativa de que vamos romper bem" Lodovico Taquetti, - Diretor da Taquetti Variedades

Sicoob

Alair José Giuriato, diretor executivo do Sicoob Crédito: Prêmio Gazeta Empresarial | Divulgação

Patrocinador de todas as edições do prêmio deste ano – em São Mateus, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares – o Sicoob, por meio do diretor-executivo Alair Giuriato, reforçou a importância de celebrar as marcas que movimentam a economia local. Para ele, o município tem se tornado cada vez mais um centro de atração de empresas e a expectativa é que essa tendência se mantenha.