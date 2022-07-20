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Linhares atrai indústrias para gerar mais de 20 mil postos de trabalho

Município aposta na infraestrutura para aquecer a economia, criar empregos e melhorar a qualidade de vida da população
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

20 jul 2022 às 15:38

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 15:38

Empresa Britânia
Nos últimos sete anos, foram muitos os empreendimentos que escolheram Linhares para ampliar seus negócios, inclusive a empresa Britânia (foto) Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Lagoas. Talvez essa seja a primeira palavra que vem à mente quando se fala em Linhares, o que é justificável pela sua imponente beleza e riqueza natural. Mas um segundo termo bem que poderia ser emprego. O município do Norte do Estado tem se mostrado uma terra de oportunidades e se destacado na atração de novos empreendimentos e na criação de postos de trabalho.
Linhares foi o segundo a gerar mais empregos no Estado entre janeiro e maio, com 1.327 admissões, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), e a expectativa da administração municipal é da criação de 20 mil postos até o fim de 2024.
O prefeito Bruno Marianelli destaca que essas conquistas só são possíveis graças ao planejamento iniciado há anos e colocado em prática passo a passo.
Foto para especial publicitário, favor não usar.
Empresa Britânia em fase de construção de seu parque fabril no polo industrial de Bebedouro, em Linhares Crédito: Kevin Fracalossi/Prefeitura de Linhares/Divulgação
“O fator principal para a atração dessas empresas é o nosso planejamento, construído nos últimos 20 anos. Esse é o nosso cartão de visitas. Hoje, fruto desse planejamento, temos uma saúde e uma educação básicas de boa qualidade, uma cidade limpa e com infraestrutura completa, menor burocracia e um ambiente econômico e social propício para o crescimento”, ressalta.
Nos últimos sete anos, foram muitos os empreendimentos que escolheram Linhares para ampliar seus negócios. Algumas das empresas são a Brinox, Fibracem, P2A Embalagens Ltda, Fimag, Grupo Carone, Linhares Medical Center, Olam Internacional e Café Cacique.
A lista é extensa e conta, ainda, com Britânia, Randon, Milfarma, Megatec, Max Cor, Valeo, Fábrica da Cacau Show, Cranfos e Craf Brasil. Além da ampliação da WEG, expansão da Brametal, da Proteinorte e da Pump, do Grupo Dompel.
Pavimentações de estradas no interior de Linhares
Linhares foi o segundo município a gerar mais empregos no Estado entre janeiro e maio de 2022 Crédito: Felipe Reis/Prefeitura de Linhares/Divulgação
“A cidade se consolidou no processo de ampliação, modernização, diversificação e fortalecimento da dinâmica econômica da região, destacando-se como polo em franco desenvolvimento nos últimos anos no Espírito Santo”, completa Marianelli.
Em 2021, Linhares obteve o primeiro lugar no Espírito Santo no Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), conforme divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Também recebeu Nota 10 da Controladoria-Geral da União (CGU), órgão do governo federal, por ser o único município capixaba e um dos oito do país a estar no topo do ranking em transparência no Brasil, além da Nota A do Tesouro Nacional.

INCENTIVOS FISCAIS

Pavimentações de estradas no interior de Linhares
A expectativa da administração municipal é da criação de 20 mil postos até o fim de 2024 Crédito: Felipe Reis/Prefeitura de Linhares/Divulgação
Linhares tem apostado, também, em incentivos fiscais da Sudene e complementa com a isenção de cinco anos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para a construção de novos edifícios ou a ampliação dos mesmos.
O município faz parte, ainda, da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Assim, as empresas que se instalam na área têm direito a incentivos fiscais que variam de 30% a 75% sobre o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), além de descontos no PIS/Pasep e Cofins para aquisição de novas máquinas.
“Temos um ambiente propício para a instalação de empresas, sempre como olhos em um desenvolvimento econômico que seja sustentável”, destaca o prefeito Bruno Marianelli.

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