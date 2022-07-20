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Programa inovador de integração fortalece economia de Linhares

Município aposta no Programa Desenvolvimento Urbano e Ordenamento Territorial para criar um novo vetor de desenvolvimento econômico e social de forma sustentável
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

20 jul 2022 às 16:30

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 16:30

Representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que é parceiro do programa, fizeram visita a Linhares
O programa conta com a parceria do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Representantes da instituição estiveram em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Um bairro fortalece o outro, em um processo de crescimento sustentável que se estende por toda a cidade. Essa é a ideia por trás de um projeto inovador da Prefeitura de Linhares: o Programa Desenvolvimento Urbano e Ordenamento Territorial.
A iniciativa prevê a implantação de uma nova ligação entre bairros e a criação de um novo vetor de desenvolvimento econômico e social, com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Entre as obras, está a construção de uma interligação que irá do bairro Aviso, às margens do Rio Doce, ao bairro Canivete, na parte Norte do município.
“Os estudos mostram que a partir dessas novas ligações conseguimos criar novas demandas entre os bairros. Ou seja, essas ligações acabam gerando novos negócios. O Programa vai ajudar, e muito, no crescimento sustentável da cidade”, explica o prefeito de Linhares, Bruno Marianelli.
Foto para especial publicitário, favor não usar.
O objetivo do programa é promover o desenvolvimento urbano ordenado e sustentável do município de Linhares Crédito: Felipe Reis/Prefeitura de Linhares/Divulgação
As obras de urbanização vão incluir equipamentos e infraestrutura de mobilidade urbana sustentável, saneamento básico, iluminação pública, equipamentos comunitários, espaço público, meio ambiente e fortalecimento institucional.
O objetivo geral deste programa é promover o desenvolvimento urbano ordenado e sustentável do município de Linhares. Além de melhorar as condições socioambientais dos assentamentos urbanos por meio da implantação de infraestrutura e de equipamentos urbanos e sociais equitativos e fortalecer a gestão urbana e territorial por meio da criação de um sistema integrado de planejamento.
Pavimentações de estradas no interior de Linhares
O programa prevê a implantação de uma nova ligação entre bairros e a criação de um novo vetor de desenvolvimento econômico e social Crédito: Felipe Reis/Prefeitura de Linhares/Divulgação
Entre as obras contempladas, estão inclusas, ainda, a implantação da infraestrutura urbana básica da Avenida Interbairros e suas áreas de influência, o que inclui, entre outras, obras de pavimentação da Avenida Interbairros e das vias de acesso e de interligação com os bairros existentes, drenagem urbana, água e saneamento básico.

MAIS QUALIDADE DE VIDA PARA A POPULAÇÃO

Foto para especial publicitário, favor não usar.
Também serão contemplados no programa elementos de segurança viária, sinalização e iluminação, entre outros Crédito: Felipe Reis/Prefeitura de Linhares/Divulgação
Além disso, como forma de melhorar a qualidade de vida da população, serão contemplados elementos de segurança viária, sinalização e iluminação; provisão de mobiliário urbano; infraestrutura para transporte não motorizado; equipamentos sociais e de lazer; e criação de praças, parques e corredores verdes em torno dos mananciais e lagoas.
“Serão considerados na implantação do programa temas de infraestrutura verde e mudanças climáticas, inclusão digital e inovação e temas de inclusão de gênero e diversidade”, explica Tarine.
A operação tem execução prevista de 60 meses e o valor de financiamento total é de até US$ 56 milhões (R$ 299 milhões na cotação atual). A contratação do empréstimo já foi autorizada pelo Ministério da Economia, e as visitas dos representantes do BID já iniciaram. A expectativa é de que o dinheiro esteja à disposição do município até o próximo ano.

Visita dos representantes do BID a Linhares

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