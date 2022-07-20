Programa inovador de integração fortalece economia de Linhares

O programa conta com a parceria do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Representantes da instituição estiveram em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Um bairro fortalece o outro, em um processo de crescimento sustentável que se estende por toda a cidade. Essa é a ideia por trás de um projeto inovador da Prefeitura de Linhares: o Programa Desenvolvimento Urbano e Ordenamento Territorial.

A iniciativa prevê a implantação de uma nova ligação entre bairros e a criação de um novo vetor de desenvolvimento econômico e social, com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Entre as obras, está a construção de uma interligação que irá do bairro Aviso, às margens do Rio Doce, ao bairro Canivete, na parte Norte do município.

“Os estudos mostram que a partir dessas novas ligações conseguimos criar novas demandas entre os bairros. Ou seja, essas ligações acabam gerando novos negócios. O Programa vai ajudar, e muito, no crescimento sustentável da cidade”, explica o prefeito de Linhares, Bruno Marianelli.

O objetivo do programa é promover o desenvolvimento urbano ordenado e sustentável do município de Linhares Crédito: Felipe Reis/Prefeitura de Linhares/Divulgação

As obras de urbanização vão incluir equipamentos e infraestrutura de mobilidade urbana sustentável, saneamento básico, iluminação pública, equipamentos comunitários, espaço público, meio ambiente e fortalecimento institucional.

O objetivo geral deste programa é promover o desenvolvimento urbano ordenado e sustentável do município de Linhares. Além de melhorar as condições socioambientais dos assentamentos urbanos por meio da implantação de infraestrutura e de equipamentos urbanos e sociais equitativos e fortalecer a gestão urbana e territorial por meio da criação de um sistema integrado de planejamento.

O programa prevê a implantação de uma nova ligação entre bairros e a criação de um novo vetor de desenvolvimento econômico e social Crédito: Felipe Reis/Prefeitura de Linhares/Divulgação

Entre as obras contempladas, estão inclusas, ainda, a implantação da infraestrutura urbana básica da Avenida Interbairros e suas áreas de influência, o que inclui, entre outras, obras de pavimentação da Avenida Interbairros e das vias de acesso e de interligação com os bairros existentes, drenagem urbana, água e saneamento básico.

MAIS QUALIDADE DE VIDA PARA A POPULAÇÃO

Também serão contemplados no programa elementos de segurança viária, sinalização e iluminação, entre outros Crédito: Felipe Reis/Prefeitura de Linhares/Divulgação

Além disso, como forma de melhorar a qualidade de vida da população, serão contemplados elementos de segurança viária, sinalização e iluminação; provisão de mobiliário urbano; infraestrutura para transporte não motorizado; equipamentos sociais e de lazer; e criação de praças, parques e corredores verdes em torno dos mananciais e lagoas.

“Serão considerados na implantação do programa temas de infraestrutura verde e mudanças climáticas, inclusão digital e inovação e temas de inclusão de gênero e diversidade”, explica Tarine.

A operação tem execução prevista de 60 meses e o valor de financiamento total é de até US$ 56 milhões (R$ 299 milhões na cotação atual). A contratação do empréstimo já foi autorizada pelo Ministério da Economia, e as visitas dos representantes do BID já iniciaram. A expectativa é de que o dinheiro esteja à disposição do município até o próximo ano.