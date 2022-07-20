Prefeitura de Linhares qualifica mão de obra para oportunidades de emprego

O Programa Integrado de Qualificação de Linhares (PIQ) oferece cursos gratuitos à população Crédito: Kevin Fracalossi/Prefeitura de Linhares/Divulgação

Para abraçar a gama cada vez maior de empreendimentos que chegam à cidade, Linhares aposta no fortalecimento da mão de obra local, por meio do Programa Integrado de Qualificação de Linhares (PIQ), que oferece cursos gratuitos à população.

A iniciativa faz parte de um plano de ações da administração municipal para gerar emprego, renda e fortalecer a autonomia dos cidadãos ao mundo do trabalho, com conteúdos voltados ao desenvolvimento de competências.

“O objetivo do programa é capacitar e facilitar a inserção e reinserção dos linharenses no mercado de trabalho. Fortalece tanto quem está em busca de uma vaga em uma das grandes empresas que chegam à cidade ou nas que estão se expandindo seus empreendimentos, como também aquele empreendedor que deseja iniciar um negócio próprio”, explica o prefeito Bruno Marianelli.

Neste ano, foram oferecidas 2.145 vagas distribuídas em 37 cursos. São 16 cursos via Senac com 1.425 vagas, e outras 21 oportunidades de cursos por meio do Senai, com mais 720 vagas. O investimento é da ordem dos R$ 1,7 milhão.

Neste ano, foram oferecidas 2.145 vagas distribuídas em 37 cursos Crédito: Kevin Fracalossi/Prefeitura de Linhares/Divulgação

“Todos os cursos são gratuitos e estão alinhados com as demandas de mão de obra qualificada identificadas em cada região do município, por meio do diálogo entre trabalhadores, empresários e comunidades”, lembra Marianelli.

As opções estão conectadas com áreas de construção civil, indústria, comércio e serviços como mecânico de máquinas industriais, eletricista industrial, montador de móveis, Informática, cuidador de idoso e infantil, produção de vídeo para internet, empreendedorismo digital, instalador hidráulico, android básico, Auto Cad e instalador de sistemas.

Lucas Fábio de Oliveira, de 27 anos, aproveitou a oportunidade para se capacitar. Alimentador de linha de produção de uma fabricante de válvulas para embalagens do Brasil, ele agora fará o curso de preparador e regulador de injetoras de plástico.

“Minha empresa atua na área de injeção de plástico, que está em constante crescimento em Linhares. Este curso vem ao encontro do meu trabalho e vai agregar bastante no meu conhecimento profissional”, comemora.

Mais de 5 mil linharenses já foram capacitados pelo programa e a expectativa é que o PIQ seja expandido ano após ano.