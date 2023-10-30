ES cria 4.415 vagas de trabalho com carteira assinada em setembro

Espírito Santo criou 4.415 postos de trabalho no mês de setembro, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta segunda-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Os setores que contribuíram para o saldo positivo foram serviços (1.471), comércio (1.468), indústria (1.463) e construção civil (602).

Os números apontam uma alta 14 vezes maior em relação ao mês de agosto, quando foram criados 312 empregos. Em julho de 2023 foram 1.843 e, em junho, 620.

Espírito Santo teve 40.325 novas contratações em setembro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Caged contabiliza apenas trabalhadores com carteira assinada. O saldo do emprego equivale ao número de pessoas contratadas (40.325) menos o número de demissões (35.910). No acumulado do ano, foram 391.205 contratações contra 354.896 desligamentos. O estoque de empregos no Estado é de mais de 852 mil trabalhadores com carteira assinada.

Dentre os setores econômicos, o agronegócio foi o único que registrou saldo negativo (-588).

Conforme os dados do Caged, o setor que mais contratou em setembro foi o de serviços, com destaque para informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, com 604 postos; seguido por transporte, armazenamento e correio, 528.

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Na Grande Vitória, a cidade com o maior saldo positivo foi Serra (1.306), com 7.981 admissões e 6.675 demissões. Vitória registrou 858 novos postos de trabalho, sendo 6.773 contratações e 5.915 desligamentos, enquanto que em Vila Velha (578) com 4.973 novas vagas e 4.395 demissões e Cariacica (256), com 2.934 e 2.678, respectivamente.

1.306 É o número de vagas criadas na Serra em setembro

O Cadeg aponta ainda que Linhares foi o município do interior com o maior saldo positivo (476), com 2.646 contratações, seguido por Cachoeiro de Itapemirim (234) e São Mateus (179). Sempre entre os municípios que mais contratam no Estado, Aracruz registrou saldo negativo na mostra (-9).

No Brasil

O saldo do emprego formal em setembro alcançou 211.764 postos de trabalho gerados no mês, resultante de 1.917.057 admissões e 1.705.293 desligamentos. O resultado representa queda em relação a setembro do ano passado, quando foram criados 278,02 mil vagas. O recuo foi de 23,8% nesta comparação.

As unidades federativas com maior saldo foram São Paulo, com geração de 47.306 postos (+0,35%); Pernambuco, que gerou 18.864 postos (+1,35%); e Rio de Janeiro, com geração de 7.998 postos (+0,51%). As menores gerações de postos ocorreram no Amapá, com 1.027 postos gerados (+1,27%); Roraima, que gerou 763 postos (+1,00%); e no Acre, com geração de 360 postos (+0,37%).