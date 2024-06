Novo visual

Após reforma, armazéns do Porto de Vitória já têm data de entrega

Galpões serão ocupados pelo Senai, pelo Museu Vale e pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult)

2 min de leitura min de leitura

Galpões do Porto de Vitória passaram por reforma. (Carlos Alberto Silva)

Após passarem por reforma durante quase um ano, os cinco galpões do Porto de Vitória serão entregues na próxima quarta-feira (12), pela Vports, concessionária responsável pelo terminal e também pelo Porto de Vila Velha.

As obras começaram em agosto do ano passado, com recuperação estrutural, tratamento de patologias do concreto e das infiltrações, reforma das estruturas e recuperação do perfil arquitetônico.

As estruturas dos armazéns foram construídas nas décadas 1940 e 1950, o que remete ao século passado devido à arquitetura singular, que foi parcialmente mantida ao longo dos anos.

Alguns dos galpões já têm destino firmado, como áreas para Museu da Vale, Senai e também para a Secretaria de Estado da Cultura. As destinações serão apresentadas no evento de inauguração na quarta-feira (12), às 16 horas.

O que já foi definido sobre as estruturas

No galpão de número 3, será instalado o Senai Porto, que vai oferecer cursos voltados para as áreas de Logística, Tecnologia da Informação, Gestão Portuária e Economia do Mar. Serão atendidos 1.800 alunos por dia, em 26 opções de qualificação.

No Armazém 4, vai funcionar o novo Museu Vale. A expectativa é de que a nova sede seja aberta a partir de 2025, com nova museografia, incluindo uma parte sobre a história do Porto de Vitória.

O galpão de número 5 será disponibilizado para a Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com uso ainda a definir.

Reformas

As reformas envolvem um investimento de R$ 15 milhões. E o projeto faz parte das obrigações do caderno de encargos da VPorts, compondo um rol de obras e melhorias que somam investimentos totais de R$ 150 milhões em infraestrutura e superestrutura portuária, incluindo, entre outras iniciativas, a recuperação da ferrovia e a reforma de dois berços em Capuaba.

A primeira fase de obras contou com a reforma dos prédios e armazéns, a limpeza, o tratamento de fachadas e a alvenaria, além do reforço estrutural. Na sequência, as obras contemplaram a recuperação dos elementos de arquitetura e pintura e, posteriormente, foram concluídas as obras estruturais.

Os galpões foram pintados, a partir de um trabalho de pesquisa para se chegar a uma cor similar à pintura original, numa ação desenvolvida em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura e com a Prefeitura Municipal de Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta