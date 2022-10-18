Anvisa proíbe venda de 2 lotes de chocolates da Garoto por risco de contaminação

A Garoto informa que está promovendo o recolhimento voluntário de um lote do tablete Chocolate Garoto 80g Caju (L 225212941G, validade 09/09/2023) e um lote do tablete Chocolate Garoto 80g Caju e Passas (L 225312941G, validade 10/09/2023), após ter identificado a possibilidade remota de que algumas unidades desses lotes tenham sido produzidas com pequenos fragmentos de vidro.



A empresa suspendeu imediatamente a distribuição e comercialização desses dois lotes de produtos e esclarece que a ação de recolhimento é restrita aos Estados de Santa Catarina e Espírito Santo, onde os lotes foram distribuídos. Grande parte das unidades envolvidas já foi recolhida pela empresa, que está colaborando com as autoridades para que as demais unidades sejam recolhidas.



A suspeita da presença de pequenos fragmentos de vidro provém da quebra de um sensor na linha de fabricação, que pode ter tido algum contato com os referidos lotes. A empresa reforça que a qualidade e segurança de seus produtos são prioridades inegociáveis, e que adota rígidos padrões e controles em todas as etapas do processo produtivo e de distribuição.



A Garoto reforça seu compromisso com a segurança dos seus consumidores e disponibiliza os canais 0800 055 95 50 e [email protected] para contato.

O Procon Estadual explicou que o chamamento (recall), ou Aviso de Risco, tem por objetivo básico proteger e preservar a vida, saúde, integridade e segurança do consumidor, bem como evitar prejuízos materiais e morais.

Esse procedimento está previsto em lei e deve ser adotado pelos fornecedores quando constatado algum problema na fabricação dos seus produtos, evitando assim, qualquer tipo de acidente de consumo. Os problemas devem ser reparados sem ônus para os consumidores. É muito importante que o consumidor que tenha adquirido esse tipo de produto confira o lote e entre em contato imediatamente com o fabricante para orientações, trocas e devoluções. Em caso de problemas, poderá acionar o Procon.