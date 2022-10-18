Chocolates da Garoto que precisam ser recolhidos Crédito: Divulgação

Os lotes podem ter fragmentos de vidros, devido à sua fabricação em uma máquina que apresentou defeitos. A Anvisa ainda alerta que o consumo desses chocolates pode causar lesões na boca ou mucosas.

Your browser does not support the audio element. Garoto como identificar e devolver chocolates com risco de contaminação

OS LOTES QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS PARA O FABRICANTE SÃO:

Lote 225212941G: chocolate ao leite com Castanhas de Caju, marca Garoto, tablete 80g, validade 09/09/2023

Lote 225312941G: chocolate ao leite com Castanhas de Caju e Uvas Passas, marca Garoto, tablete 80g, validade 09/09/2023

A maioria dos produtos não foi comercializada, porém, houve distribuição dos chocolates no município de Vila Velha e no Estado de Santa Catarina.

Confira o que fazer caso tenha comprado as barras de chocolate ao leite Garoto Castanha de Caju ou chocolate ao leite Castanha de Caju e Uvas Passas.

VEJA COMO VERIFICAR O LOTE NA BARRA:

Caso você tenha adquirido alguma barra da Garoto sabor chocolate ao leite Castanha de Caju ou chocolate ao leite Castanha de Caju e Uvas Passas de 80g, deverá verificar, no verso da embalagem, o lote, como mostra o exemplo abaixo:

Número do lote está impresso na embalagem Crédito: Anvisa/Reprodução

VEJA COMO TROCAR OU PEDIR REEMBOLSO:

Procon orienta ao consumidor que verifique o lote, não consuma o chocolate e entre em contato imediatamente com o SAC do fabricante para orientações de trocas, ressarcimento e devoluções.

Caso o consumidor tenha a nota ou cupom fiscal, poderá voltar ao estabelecimento em que comprou o produto e solicitar a troca e recolhimento. Em caso de problemas com a troca ou reembolso, o consumidor deverá acionar o Procon do seu município ou o Procon Estadual.