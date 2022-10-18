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Garoto: como identificar e devolver chocolates com risco de contaminação

Anvisa proibiu a venda e uso de dois lotes das barras Castanha de Caju e Castanha de Caju e Uvas Passas, que podem conter fragmentos de vidros

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 17:49

Gabriela Oliveira

Gabriela Oliveira

Publicado em 

18 out 2022 às 17:49
Chocolates da Garoto que precisam ser recolhidas
Chocolates da Garoto que precisam ser recolhidos Crédito: Divulgação
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta terça-feira (18), a venda e o uso de dois lotes de chocolates Garoto no Brasil, por risco de contaminação. As barras de chocolate ao leite Castanha de Caju e Castanha de Caju e Uvas Passas, devem ser recolhidas dos comércios de forma voluntária.
Os lotes podem ter fragmentos de vidros, devido à sua fabricação em uma máquina que apresentou defeitos. A Anvisa ainda alerta que o consumo desses chocolates pode causar lesões na boca ou mucosas.
Garoto como identificar e devolver chocolates com risco de contaminação

OS LOTES QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS PARA O FABRICANTE SÃO:

  • Lote 225212941G: chocolate ao leite com Castanhas de Caju, marca Garoto, tablete 80g, validade 09/09/2023 
  • Lote 225312941G: chocolate ao leite com Castanhas de Caju e Uvas Passas, marca Garoto, tablete 80g, validade 09/09/2023
A maioria dos produtos não foi comercializada, porém, houve distribuição dos chocolates no município de Vila Velha e no Estado de Santa Catarina.
Confira o que fazer caso tenha comprado as barras de chocolate ao leite Garoto Castanha de Caju ou chocolate ao leite Castanha de Caju e Uvas Passas.

VEJA COMO VERIFICAR O LOTE NA BARRA:

Caso você tenha adquirido alguma barra da Garoto sabor chocolate ao leite Castanha de Caju ou chocolate ao leite Castanha de Caju e Uvas Passas de 80g, deverá verificar, no verso da embalagem, o lote, como mostra o exemplo abaixo:
Barras de chocolates da Garoto que precisam ser recolhidas
Número do lote está impresso na embalagem Crédito: Anvisa/Reprodução

VEJA COMO TROCAR OU PEDIR REEMBOLSO:

Procon orienta ao consumidor que verifique o lote, não consuma o chocolate e entre em contato imediatamente com o SAC do fabricante para orientações de trocas, ressarcimento e devoluções. 
Caso o consumidor tenha a nota ou cupom fiscal, poderá voltar ao estabelecimento em que comprou o produto e solicitar a troca e recolhimento. Em caso de problemas com a troca ou reembolso, o consumidor deverá acionar o Procon do seu município ou o Procon Estadual.
Já a Garoto orienta que o consumidor guarde a embalagem e entre em contato com o Serviço ao Consumidor Garoto. Para reembolso, ligue para o telefone 0800 055 95 50. O atendimento é feito de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados, ou mande um e-mail para [email protected].

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