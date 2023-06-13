Além da Unimed: perda com investimento quase quebrou indústria no ES

Derivativos: são contratos financeiros que têm um valor derivado de outros ativos, como ações, moedas, produtos de exportação e taxa de juros.

Contratos a termo: o contrato de compra ou de venda é firmado e, assim, os investidores envolvidos na negociação são obrigados a comprar ou vender determinado ativo em uma determinada data pelo preço estabelecido no momento em que o contrato foi realizado. Esse tipo de derivativo pode ser negociado em bolsa ou no mercado de balcão organizado.

Contratos futuros: assume-se o compromisso de comprar ou vender determinado ativo em uma data e por um valor pré-definido. A principal diferença entre esses tipos de investimento está no formato da liquidação. Enquanto no mercado a termo a liquidação do contrato só pode ser feita na data de vencimento, no mercado futuro os ativos passam por um ajuste diário. Além disso, os contratos futuros só podem ser negociados na B3.

Contratos de opções: os contratos de opções não são feitos sobre os ativos, mas sobre a possibilidade de um investidor comprar ou vender ativos dentro de um tempo determinado. De forma simples: o investidor A acredita que as ações detidas pelo investidor B podem subir nos próximos meses. Por isso, ele propõe um contrato em que ele tem o direito de comprar esses papéis em uma data X, por um preço já firmado anteriormente. Se, na data de vencimento, as ações realmente tiverem se valorizado e o investidor A quiser comprá-las, ele pagará um preço mais em conta, conforme o que foi definido no contrato. Já se os ativos viveram um período de queda e o investidor A não quiser mais adquiri-los, ele só precisará pagar um prêmio ao investidor B (bem mais em conta do que o preço das ações).