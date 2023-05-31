Informe Unimed Vitória: cooperativa faz esclarecimento ao público

O jornal Valor Econômico publicou uma reportagem sobre o desempenho de um dos fundos de investimentos no qual a Unimed Vitória tinha aplicações. Em respeito a todos vocês e mantendo a transparência e o compromisso com a sustentabilidade econômica com que esta gestão tem trabalhado, esclarecemos que:
- A Unimed Vitória começou a fazer investimentos no Fundo da Infinity em 2016, com aplicações em produtos oferecidos pela gestora.
- Em dezembro de 2021, o Comitê de Investimentos da cooperativa foi alertado para o fato de que a Infinity havia sido descredenciada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Na ocasião, realizaram o resgate de parte do montante investido em dois produtos e optaram por manter os valores aplicados em outros quatro.
- A atual diretoria não teve qualquer tipo de decisão sobre os investimentos realizados anteriormente à sua posse, ocorrida em março deste ano. Mas sua primeira providência, considerando os desafios iminentes, foi a implementação de ações de austeridade já nos primeiros dias.
- As medidas financeiras que vêm sendo adotadas há pouco mais de dois meses permitiram a composição do fundo garantidor junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), resguardando sua liquidez e gerando lastro financeiro para as operações. Além disso, foram fundamentais para trazer resultados financeiros positivos que reduziram a quase totalidade do desempenho negativo do primeiro quadrimestre, e as projeções apontam para a continuidade desse bom desempenho.
- Também estão sendo adotadas as medidas judiciais cabíveis, bem como ações internas para proteger a cooperativa.
- Esclarecemos ainda que apenas 10% do montante investido nos produtos da Infinity integravam o Fundo Garantidor da ANS. Nossa diretoria já está adotando as medidas necessárias para repor esse percentual a partir dos investimentos que temos em outras carteiras, de modo a manter todas as nossas garantias junto ao órgão regulador.
- Foi contratada uma empresa de auditoria financeira e contábil para termos visão mais precisa de todo o legado, especialmente a análise dos dados envolvendo a Infinity. Tudo está sendo acompanhado pessoalmente por todos os integrantes da Diretoria Executiva e pelos Conselhos de Administração e Fiscal da Unimed Vitória.
- Nos próximos dias 07, 12 e 13 de junho, a Unimed Vitória participará das assembleias que serão conduzidas pela Infinity, durante as quais será apresentado o plano de recuperação elaborado por eles para ressarcir os investidores prejudicados. A partir daí, teremos todas as informações necessárias para convocar uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) e dar ciência a todos vocês dos fatos, apresentar as medidas que serão tomadas e esclarecer eventuais dúvidas.
- A Unimed Vitória assegura que tomará todas as providências cabíveis para resguardar seus cooperados, beneficiários, colaboradores e prestadores, não havendo, portanto, razões para preocupações, incertezas e insegurança.
A Unimed Vitória é uma cooperativa sólida e saudável e segue como referência em saúde no Espírito Santo.
Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico