Como fundo da Infinity causou prejuízo às Unimeds e a outros cotistas

Complexo Integrado de Atenção à Saúde da Unimed Crédito: Unimed Vitória/Divulgação

Mais de seis mil cotistas, entre eles a Unimed Vitória e outras 29 cooperativas da rede, foram alvos de prejuízos causados pelas perdas de um fundo da Infinity Asset, que, nos últimos anos, vinha apresentando uma série de inconsistências.

Outra cooperativa Unimed atingida é a Piraqueaçu, que também atende municípios do Espírito Santo, como Aracruz, Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá. Em dezembro de 2022, o valor aplicado era R$ 2 milhões.

O fundo contratado pela Unimed se chamava Select e era comercializado pela Infinity como um investimento conservador, de baixo risco. No entanto, segundo o Valor, era irregular por ter lastro da própria gestora.

Além disso, a carteira de investimentos, que supostamente seria de baixo risco, contava com operações em derivativos — contratos financeiros que têm um valor derivado de outros ativos, como ações, moedas, produtos de exportação e taxa de juros.

Apesar de serem relacionados à renda variável com maior frequência, também há derivativos de renda fixa, que replicam investimentos considerados conservadores, como swaps de crédito, que permitem que os investidores troquem títulos, caso eles estejam preocupados com o risco de inadimplência, por exemplo.

Sócio-fundador da Pedra Azul Investimentos, Lélio Monteiro pondera que operar os derivativos da forma errada eleva os riscos da operação. “Neste caso, parece que o produto era pra ser conservador, mas, pelo mau uso, a gestora estava expondo os clientes a um risco que não poderia expor. Existem fundos conservadores, que são baseados em derivativos, mas são seguros, são bem geridos.”

Entenda os termos Derivativos: São contratos financeiros que têm um valor derivado de outros ativos, como ações, moedas, produtos de exportação e taxa de juros. Fundo: O fundo de investimento é uma aplicação financeira que pode ser de baixo, médio ou alto risco. Os fundos são administrados por empresas gestoras que aplicam os recursos em diferentes ativos, como ações, moedas estrangeiras ou derivativos. Lastro: é uma espécie de garantia, é utilizado para dar valor a algo que é apenas uma convenção. É vinculado a algum outro ativo: dinheiro, veículos, imóveis, máquinas, empresas ou outros investimentos.

Cotistas: São os investidores que aplicaram dinheiro em um fundo ou outro aplicação financeira. Fundo garantidor junto à ANS: A Agência Nacional de Saúde Suplementar exige que operadoras de saúde privadas tenham recursos guardados para garantir o pagamento de despesas em caso de falência.

Os rendimentos do Select ficavam bem acima da média de aplicações semelhantes. A alta rentabilidade, que certamente ajudou a atrair investidores, também gerou desconfianças. Somado a isso, os indícios apontam que o lastro do fundo estava na própria corretora. Isto é, a garantia contra o risco seria os bens da Infinity.

“Com isso, a gestora perdeu o selo da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e, mesmo podendo operar, isso teve um impacto na credibilidade, as pessoas correram para tirar o dinheiro. Os saques aceleraram o colapso do fundo. E, apesar de não ser um prejuízo certo, é bastante provável. Quando você tem uma gestora, você dá poderes a ela para que tome as decisões por você. Nesse caso específico, como houve problemas legais, o que existe é a possibilidade de tentar alguma compensação por meios judiciais.”

O especialista pontua ainda que, principalmente em se tratando de pessoas jurídicas, que têm necessidade de caixa, é preciso realizar um acompanhamento constante dos investimentos, quando se aplica em fundos. Além disso, é importante diversificar, tanto nas aplicações, quanto nos gestores, de modo a diluir eventuais riscos.

Questionada, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informou que não comenta casos específicos, mas que "acompanha e analisa informações e movimentações no âmbito do mercado de valores mobiliários brasileiro, tomando as medidas cabíveis, sempre que necessário".

A TRAJETÓRIA

Autointitulada como gestora de recursos independente, a Infinity Asset Management atua no ramo desde 2003, tendo trabalhado, antes disso, prestando serviços de corretagem.

Ainda segundo informações da própria empresa, “a lnfinity atua na gestão de fundos de investimento, dentre os quais se incluem os fundos de investimento em renda fixa, os fundos de investimento multimercado e os fundos de ações e, desde outubro de 2019, a gestora vem realizando a distribuição das cotas dos fundos por ela geridos”.

Em dezembro daquele ano, a Anbima descredenciou a gestora, justificando que a empresa não atuava em conformidade com a legislação.

Entre as justificativas, a entidade indicou que a Infinity vinha realizando investimentos em violação aos limites previstos nos regulamentos, que havia falhas no processo de acompanhamento dos riscos de crédito das operações realizadas e na administração de conflitos de interesses. Além disso, havia indícios de que os fundos tinham partes relacionadas com o administrador da carteira.

A Infinity negou as acusações e, em meados de 2021, a decisão da Anbima foi suspensa, em cumprimento a uma determinação judicial proferida em ação que tramita em sigilo. A reversão só foi feita em dezembro de 2022, quando uma nova decisão da Justiça permitiu o descredenciamento da gestora.

As desconfianças do mercado aumentaram, resultando em um crescimento repentino e atípico de saques, que levou ao fechamento de três fundos de renda fixa para aplicações e resgates no começo de fevereiro de 2023. No início de março, os investidores do fundo Infinity Select decidiram que o produto deveria ser reaberto para resgates.

Em abril, as carteiras da Infinity foram transferidas para a Vanquish Asset Management, que fechou os fundos novamente em 17 de maio, devido à falta de liquidez dos ativos e à necessidade de uma reavaliação sobre o produto.

Em carta aos cotistas, a Vanquish afirmou que vinha concentrando esforços para permitir o pagamento de todos os resgates solicitados por clientes da Infinity Asset. No entanto, os ativos concentrados na carteira não apresentavam liquidez, o que bloqueou o processo.

A Unimed Vitória informou, em nota, que, ainda em dezembro de 2021, o comitê de investimentos da cooperativa foi alertado para o fato de que a Infinity havia sido descredenciada pela Anbima. “Na ocasião, a diretoria da época realizou o resgate de parte do montante investido em dois produtos e optou por manter os valores aplicados em outros quatro”, informa o texto da nota.

A cooperativa ressalta ainda que a atual diretoria, que assumiu em março, “não teve qualquer tipo de decisão sobre os investimentos realizados anteriormente à sua posse” e que a primeira providência, considerando os desafios iminentes, foi a implementação de ações de austeridade.