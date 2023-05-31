Unimed Vitória perde R$ 165 milhões com fundo da Infinity

Derivativos: São contratos financeiros que têm um valor derivado de outros ativos, como ações, moedas, produtos de exportação e taxa de juros.

Fundo: O fundo de investimento é uma aplicação financeira, que pode ser de baixo, médio ou alto risco. Os fundos são administrados por empresas gestoras que aplicam os recursos em diferentes ativos, como por exemplo ações, moedas estrangeiras ou derivativos.

Cotistas: São os investidores que aplicaram dinheiro em um fundo ou outro aplicação financeira.

Fundo garantidor junto à ANS: A Agência Nacional de Saúde Suplementar exige que operadoras de saúde privadas tenham recursos guardados para garantir o pagamento de despesas em caso de falência.