'Ajuda do governo está bem abaixo do necessário', diz secretário do ES

Secretário de Estado da Fazenda, Rogélio Pegoretti Crédito: Tati Beling/Ales

só R$ 215 milhões seriam, de fato, transferência livre ao caixa do Estado. Conforme A Gazeta mostrou nesta quinta-feira (23), pelos cálculos da União, o governo do Estado teria um alívio fiscal de pelo menos R$ 670 milhões com o novo projeto , valor que pode ser maior, pois a proposta inclui transferências para fundos de Saúde e Assistência Social, que terão critérios definidos pelas pastas que os gerenciam. Porém, a maior parte desse montante se dá pela suspensão do pagamento de dívidas com a União, Caixa e BNDES, e

Para Pegoretti, seria um valor insuficiente diante das perdas estimadas preliminarmente no Espírito Santo, embora ele não tenha dimensionado essa queda da arrecadação por achar "imprudente" fazer uma projeção antes do fechamento do mês de abril. Ele critica a forma de distribuição dos recursos defendida pelo governo federal, calculada por população de Estados e municípios, o que seria uma desvantagem para o governo capixaba.

"A ajuda de R$ 215 milhões do governo está bem abaixo do que entendemos ser necessário diante do que as nossas primeiras estimativas de perda de arrecadação dão conta. Não me agrada essa redução do valor, nem essa tentativa de forma de distribuição por critério de população", afirma o secretário da Fazenda.

O critério populacional é a forma de divisão proposta pelo governo, mas não há uma definição sobre ele ainda. No Congresso, já há uma articulação para que seja um critério misto, metade populacional e metade levando em conta a arrecadação de cada ente com ICMS e ISS.

"O critério populacional não me parece adequado por não considerar todas as diferenças econômicas que existem entre Estados. A perda de receita não é proporcional à população, não tem relação. Se a ideia é apoiar o Estado pela queda na arrecadação, o mais correto seria avaliando o tamanho da arrecadação perdida" Rogélio Pegoretti - Secretário de Estado da Fazenda

Pegoretti ainda alertou que, para alguns entes, a compensação de perda de receita poderia acabar se tornando um aumento de arrecadação, em alguns casos.

"Um Estado com população grande pode ter tido uma perda pequena e ganhar mais do que perdeu, então não faz sentido. O Rio de Janeiro, por exemplo, divulgou que teve aumento da arrecadação em março e, como é o segundo mais populoso, seria um dos que mais ganharia", exemplifica.

O secretário discordou da avaliação da equipe econômica federal de que o seguro por perda de receita seria uma "carta branca" para entes concederem benefícios ou aumentarem gastos. "Aqui no Espírito Santo, pelo menos, estamos empenhados em fazer uma gestão fiscal de excelência".