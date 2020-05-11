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Auxílio emergencial

Agências da Caixa voltam a registrar filas pelo auxílio emergencial

Ainda antes das 8h, a concentração de pessoas próxima a unidade da Expedito Garcia, em Cariacica, já dobrava o quarteirão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 09:55

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 09:55

Fila na Caixa para a retirada do auxílio emergencial do governo federal
Fila na Caixa para a retirada do auxílio emergencial do governo federal Crédito: Aurélio de Freitas
As agências da Caixa Econômica Federal voltaram a apresentar a formação de filas logo no início desta segunda-feira, 11. A maioria das pessoas que se aglomera na frente das agências busca sacar a primeira parcela dos R$ 600 liberados pelo governo federal.
Na agência da Caixa localizada na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, por exemplo, a fila já dobrava o quarteirão mesmo antes das 8h. Os seguranças de uma empresa terceirizada que presta serviços para a Caixa e também os funcionários do banco ajudavam a organizar a fila.
Funcionários da Caixa também marcaram no chão um x representando o local onde as pessoas devem ficar respeitando a distância mínima de isolamento  1,5m.

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Apesar de a maioria das pessoas estarem na fila para fazer o saque dos R$ 600, ainda havia quem estava no local para conseguir informações sobre o aplicativo da Caixa  que foi atualizado na última semana  e também por estar com dificuldade para tirar as dúvidas pelo telefone 111.
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta.

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