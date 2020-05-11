Agências da Caixa voltam a registrar filas pelo auxílio emergencial

As agências da Caixa Econômica Federal voltaram a apresentar a formação de filas logo no início desta segunda-feira, 11. A maioria das pessoas que se aglomera na frente das agências busca sacar a primeira parcela dos R$ 600 liberados pelo governo federal.
Na agência da Caixa localizada na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, por exemplo, a fila já dobrava o quarteirão mesmo antes das 8h. Os seguranças de uma empresa terceirizada que presta serviços para a Caixa e também os funcionários do banco ajudavam a organizar a fila.
Funcionários da Caixa também marcaram no chão um x representando o local onde as pessoas devem ficar respeitando a distância mínima de isolamento 1,5m.
Apesar de a maioria das pessoas estarem na fila para fazer o saque dos R$ 600, ainda havia quem estava no local para conseguir informações sobre o aplicativo da Caixa que foi atualizado na última semana e também por estar com dificuldade para tirar as dúvidas pelo telefone 111.
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta.