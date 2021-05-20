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Em recuperação judicial

Ações da Heringer passam de R$ 22; empresa diz estar abertas a propostas

Empresa diz que conversa frequentemente com possíveis investidores, mas que ainda não assinou nenhum contrato ou chegou a algum acordo

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 17:19

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

20 mai 2021 às 17:19
Unidade da Heringer em Viana. Empresa passa por dificuldades financeiras
Unidade da Heringer em Viana. Empresa passa por recuperação judicial Crédito: Heringer | Divulgação
Após “boom” nos preços das ações que tem surpreendido agentes do mercado financeiro, a Fertilizantes Heringer divulgou comunicado aos investidores afirmando que está em constante negociação com possíveis compradores, mas que ainda não fechou nenhum acordo vinculante de opção de venda.
Os papéis da companhia, que tem unidade em Viana, no Espírito Santo, e está em recuperação judicial desde 2019, eram cotados a R$22,46 nesta quinta-feira (20) após o fechamento da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Um aumento de 125% em 30 dias e de 580% ao longo de 2021.
Reportagem publicada por A Gazeta no dia 14 de maio mostrou que há rumores de uma possível venda para um grupo estrangeiro e também de uma saída antecipada do processo de recuperação judicial. Esses seriam os “estopins” da alta do preço das ações da companhia.

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Em fato relevante publicado na última segunda-feira (17), a empresa reiterou que não tem conhecimento de nenhum fato que possa ter repercutido no preço dos papéis. O documento, assinado pelo diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Dalton Heringer, aponta, contudo, que há abertura para negociações.
“[...] Os acionistas controladores da companhia analisam, frequentemente, opções de investimentos, seja por meio de capitalização ou de alteração do controle societário da companhia. Para tanto, os acionistas controladores mantêm, de forma contínua, entendimentos com assessores financeiros e legais, bem como com potenciais investidores, com o objetivo de identificar oportunidades para o futuro da companhia”, diz o texto.
No mesmo documento, a Heringer afirma que ainda não assinou “qualquer documento de caráter vinculante, seja com as empresas mencionadas na notícia (publicada por A Gazeta) ou com qualquer outro potencial investidor, envolvendo a companhia ou as ações de sua emissão”.

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A empresa que foi mencionada na reportagem é a suíça Eurochem, líder mundial em fertilizantes. Ela comprou no ano passado a Fertilizantes Tocantins com o plano de ocupar 15% do mercado brasileiro de fertilizantes no Brasil até 2025, fazendo “aquisições oportunas”.
Para atores do mercado de fertilizantes, o negócio que mais se encaixa nesta estratégia no momento é a Heringer.
O segundo rumor, diz respeito ao avanço da situação financeira da companhia, que registrou aumento de 75,7% no volume de entregas em 2020, em comparação com o ano anterior.
A tendência de melhora foi confirmada no relatório referente ao primeiro trimestre deste ano. No período, a receita líquida da Heringer foi de R$ 741,2 milhões, um crescimento de 91% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o documento, o aumento do volume de vendas e a melhora dos preços foram as razões do crescimento da receita.
O Ebitida, que é o lucro da empresa antes da dedução de juros, impostos, depreciação e amortização, somou R$ 103,8 milhões nos três primeiros meses do ano, salto de 2.931% no intervalo de um ano.

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