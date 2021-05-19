Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Ultrapar vende a Extrafarma para a Farmácia Pague Menos por R$ 700 milhões
Negócio

Ultrapar vende a Extrafarma para a Farmácia Pague Menos por R$ 700 milhões

A Ultrapar afirma estar em processo de revisão de seu portfólio de negócios, com investimentos centrados em óleo e gás no Brasil

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 21:32

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 mai 2021 às 21:32
Farmácias populares podem entregar em domicílio, decide TRF
Corredor de farmácia: negócio Crédito: Elza Fiúza/Agência Brasil
A Ultrapar Participações anunciou nesta terça-feira (18) a assinatura de contrato para a venda da totalidade das ações da Extrafarma (Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A.) para o grupo farmacêutico Pague Menos. O valor total da venda é de R$ 700 milhões, sujeito a ajustes devido a variações de capital de giro e à posição da dívida líquida da Extrafarma na data de fechamento da transação.
A Ultrapar afirma estar em processo de revisão de seu portfólio de negócios, com investimentos centrados em óleo e gás no Brasil, que permitem maior eficiência e potencial de geração de valor. O foco da gestão e a redução da alavancagem são benefícios adicionais da transação para a Ultrapar, diz a empresa.

Veja Também

"Fábrica da Marcopolo em São Mateus tem muito espaço para crescer"

Em recuperação judicial, Heringer levanta suspeita após ações dispararem

"Para a Pague Menos, a combinação com a Extrafarma acelerará seu plano de expansão, ampliará sua presença nas regiões Norte e Nordeste e a transformará na segunda maior rede de farmácias no Brasil em número de lojas", diz a Ultrapar, em fato relevante.
O pagamento da transação será em três parcelas: 50% na data de fechamento e 25% em cada aniversário de um e dois anos do fechamento, com fiança prestada por acionista como garantia para as duas últimas parcelas. A consumação da transação está sujeita a determinadas condições usuais, incluindo aprovação pelas autoridades concorrenciais e pela assembleia geral de acionistas da Pague Menos.
Será concedido, ainda, direito de preferência aos acionistas da Ultrapar que desejarem adquirir ações da Extrafarma, na proporção das respectivas participações no capital social da Ultrapar e pelo mesmo preço por ação a ser pago pela Pague Menos. A Ultrapar vai convocar em breve uma assembleia geral de acionistas para formalizar o oferecimento do direito de preferência, com o detalhamento do procedimento.
A Extrafarma e a Pague Menos manterão o curso normal de seus negócios de maneira independente até o fechamento da transação, diz a Ultrapar.

Veja Também

Pandemia faz tradicional armarinho fechar as portas em Vila Velha

Grupo gaúcho vai investir R$ 8 milhões em fábrica de válvula plástica no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Negócios Farmácias
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados