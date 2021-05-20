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Fusão em xeque

Cade avalia que compra da Unidas pela Localiza reduzirá concorrência

Órgão que atua contra a concentração de mercado declarou que o negócio é complexo, o que significa que a operação irá para análise do tribunal do Cade. Fusão pretende criar super companhia de aluguel de carros

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 16:06

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 mai 2021 às 16:06
Localiza está se unindo a Unidas para formar uma nova empresa do setor
Localiza está se unindo a Unidas para formar uma nova empresa do setor Crédito: Localiza/Divulgação
A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) avaliou que a compra da Unidas pela Localiza resulta em concentração elevada de mercado e necessita de análise mais aprofundada pelo conselho.
De acordo com despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU), a superintendência declarou o negócio "complexo", o que significa que a operação irá para análise do tribunal do Cade, composto por seis conselheiros e o presidente.
Em setembro de 2020, logo após o anúncio do negócio, o Broadcast/Estadão mostrou que a operação poderia enfrentar problemas no Cade.

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A Superintendência-Geral é a responsável pela análise inicial de todas as fusões e aquisições apresentadas ao Cade. Quando entende que o negócio não apresenta risco concorrencial, a própria superintendência pode aprovar a operação, sem submetê-la ao tribunal. Quando há suspeita de concentração de mercado elevada, como na fusão das locadoras de automóveis, a superintendência envia a operação para a análise do tribunal, que dará a palavra final.
Em nota técnica sobre o negócio, a superintendência afirma que a análise até o momento aponta que a operação "resulta em concentrações elevadas nos mercados de aluguel de veículos, tanto sob a ótica nacional como na maioria dos municípios e aeroportos em que ambas as empresas atuam, e de gestão de frotas no âmbito nacional".
A superintendência destacou que se trata da líder de mercado (Localiza) adquirindo a vice-líder (Unidas) e que a operação leva a uma concentração de mercado entre 60% e 70%.

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De acordo com a nota, concorrentes consultados levantaram preocupações sobre questões como possível aumento do poder de barganha na aquisição de veículos novos pela Localiza e Unidas e baixa probabilidade de entrada de novos competidores no mercado de locação de veículos e gestão de frotas.
"Diante dos pontos de atenção mencionados, esta SG reputa ser necessário realizar novas diligências, de forma a aprofundar a análise do caso, bem como entender se tais preocupações causam efetivamente prejuízo à concorrência ou se algumas delas podem ser consideradas eficiências", completou.
Fundada pelo ex-secretário de Desestatizações do Ministério da Economia, Salim Mattar, a Localiza anunciou a fusão com a Unidas em setembro do ano passado, o que criaria uma empresa com valor de mercado consolidado de R$ 48 bilhões.

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