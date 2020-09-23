Localiza e Unidas anunciam união que criará gigante do aluguel de carro

Localiza está se unindo a Unidas para formar uma nova empresa do setor Crédito: Localiza/Divulgação

SÃO PAULO - As locadoras de automóveis Localiza e Unidas anunciaram nesta quarta-feira (23) que pretendem unir suas operações. A fusão depende de aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

Caso o acordo seja chancelado pelo conselho e pelas assembleias de acionistas de ambas as empresas, a transação irá ocorrrer por meio de incorporação de ações, com a estrutura composta pelos acionistas das duas companhias.

Com a fusão, o valor de mercado da nova empresa deverá ser de R$ 48 bilhões, com frota de 468 mil veículos e operação em 404 cidades. A previsão é que a nova companhia opere na Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai, países em que a Localiza já está presente. A Unidas não tem filiais fora do país.

Apesar de operarem no mesmo setor de locação de veículos, a Localiza é líder no segmento de RAC (Rent a Car, a locação diária), enquanto a Unidas assume a frente do mercado de gestão de frotas.

O serviço de gestão ou terceirização de frotas ganhou relevância na pandemia, por seus contratos serem de prazo mais longo (dois anos) do que o RAC (diário, semanal ou mensal). Foi este segmento que deu maior fôlego ao setor nesse período, fazendo com que as empresas se mantivessem no azul no segundo trimestre. O lucro líquido da Localiza de abril a junho ficou em R$ 89,9 milhões, enquanto da Unidas foi de R$ 4 milhões.

Embora com estrutura e faturamento superior, a Localiza perdeu para a Unidas em receita com o serviço de gestão de frotas no segundo trimestre. Enquanto a receita líquida da Localiza com o aluguel de frotas no período foi de R$ 261 milhões, a Unidas faturou R$ 311 milhões.

Luís Fernando Porto, presidente-executivo da Unidas, disse em nota que a "união das duas companhias contribuirá para a criação de uma operação mais robusta".

Já o presidente da Localiza, Eugênio Mattar, afirmou que a nova empresa irá trazer mais investimentos em inovação tecnológica, desenvolvimento de plataformas e diversificação do portfólio da nova marca.