Dona da Magazine Luiza é a mulher mais rica do país; veja outros bilionários

Luiza Trajano veio ao Estado no ano passado participar de evento sobre a violência contra a mulher Crédito: Assessoria de Comunicação do TJES/Divulgação

A dona da Magazine Luiza, a empresária Luiza Trajano é a mulher mais rica do país, segundo levantamento da revista Forbes Brasil. Ela está em oitavo lugar entre os 10 maiores bilionários brasileiros. É a única do gênero feminino entre esses ricaços.

De acordo com a Forbes, o patrimônio da proprietária da Magalu chega a R$ 24 bilhões e cresceu 181% no último ano, o que a fez a empreendedora, que tem se destacado nos negócios e também em debates sociais e políticos, pular 16 colocações no ranking construído pelo veículo.

E quem deixou o posto de mais rico do país é Jorge Paulo Lemann que foi desbancado pelo dono do Banco Safra, José Safra, que, neste ano, segundo a Forbes, tem uma fortuna de nada menos de R$ 119,08 bilhões. Em 2019, o patrimônio dele era estimado em R$ 95,04 bilhões.

Lemann teve seus bens avaliados em R$ 91 bilhões, ficando com a segunda posição no ranking. Em 2019, ele que tem 81 anos, tinha um patrimônio de R$ 104,71 bilhões, ficando, então, R$ 13,71 bilhões mais pobre de um ano para o outro.

VEJA A LISTA DOS 10 SUPER-RICOS DO BRASIL