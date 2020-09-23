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Levantamento da Forbes

Dona da Magazine Luiza é a mulher mais rica do país; veja outros bilionários

Na lista da revista Forbes, Luiza Trajano aparece como a oitava brasileira com mais recursos financeiros. Jorge Paulo Leman deixou o topo do ranking

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 12:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 12:57
Luiza Trajano participou da abertura da 16ª Semana Justiça pela Paz em Casa
Luiza Trajano veio ao Estado no ano passado participar de evento sobre a violência contra a mulher Crédito: Assessoria de Comunicação do TJES/Divulgação
A dona da Magazine Luiza, a empresária Luiza Trajano é a mulher mais rica do país, segundo levantamento da revista Forbes Brasil. Ela está em oitavo lugar entre os 10 maiores bilionários brasileiros. É a única do gênero feminino entre esses ricaços.
De acordo com a Forbes, o patrimônio da proprietária da Magalu chega a R$ 24 bilhões e cresceu 181% no último ano, o que a fez a empreendedora, que tem se destacado nos negócios e também em debates sociais e políticos, pular 16 colocações no ranking construído pelo veículo.

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E quem deixou o posto de mais rico do país é Jorge Paulo Lemann que foi desbancado pelo dono do Banco Safra, José Safra, que, neste ano, segundo a Forbes, tem uma fortuna de nada menos de R$ 119,08 bilhões. Em 2019, o patrimônio dele era estimado em R$ 95,04 bilhões.
Lemann teve seus bens avaliados em R$ 91 bilhões, ficando com a segunda posição no ranking. Em 2019, ele que tem 81 anos, tinha um patrimônio de R$ 104,71 bilhões, ficando, então, R$ 13,71 bilhões mais pobre de um ano para o outro.

VEJA A LISTA DOS 10 SUPER-RICOS DO BRASIL

  1. José Safra (Banco Safra) - R$ 119,08 bilhões
  2. Jorge Paulo Lemann (Ambev e investimentos) - R$ 91 bilhões
  3. Eduardo Saverin (co-fundador do Facebook) - R$ 68,12 bilhões
  4. Marcel Harmann Telles (3G Capital e setor de bebidas) - R$ 54,08 bilhões
  5. Carlos Alberto Sicupira (Ambev e investimentos) - R$ 45,64 bilhões
  6. Alexandre Behring (3G Capital) - R$ 34,32
  7. André Esteves (BTG Pactual) -  R$ 24,96 bilhões
  8. Luiza Trajano (dona da Magalu) -  R$ 24 bilhões
  9. Ilson Mateus (Grupo Mateus) - R$ 20 bilhões
  10. Luciano Hang (dono da Havan) - R$ 18,72 bilhões

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