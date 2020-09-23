Dona da Magazine Luiza é a mulher mais rica do país; veja outros bilionários

A dona da Magazine Luiza, a empresária Luiza Trajano é a mulher mais rica do país, segundo levantamento da revista Forbes Brasil. Ela está em oitavo lugar entre os 10 maiores bilionários brasileiros. É a única do gênero feminino entre esses ricaços.
De acordo com a Forbes, o patrimônio da proprietária da Magalu chega a R$ 24 bilhões e cresceu 181% no último ano, o que a fez a empreendedora, que tem se destacado nos negócios e também em debates sociais e políticos, pular 16 colocações no ranking construído pelo veículo.
E quem deixou o posto de mais rico do país é Jorge Paulo Lemann que foi desbancado pelo dono do Banco Safra, José Safra, que, neste ano, segundo a Forbes, tem uma fortuna de nada menos de R$ 119,08 bilhões. Em 2019, o patrimônio dele era estimado em R$ 95,04 bilhões.
Lemann teve seus bens avaliados em R$ 91 bilhões, ficando com a segunda posição no ranking. Em 2019, ele que tem 81 anos, tinha um patrimônio de R$ 104,71 bilhões, ficando, então, R$ 13,71 bilhões mais pobre de um ano para o outro.
VEJA A LISTA DOS 10 SUPER-RICOS DO BRASIL
- José Safra (Banco Safra) - R$ 119,08 bilhões
- Jorge Paulo Lemann (Ambev e investimentos) - R$ 91 bilhões
- Eduardo Saverin (co-fundador do Facebook) - R$ 68,12 bilhões
- Marcel Harmann Telles (3G Capital e setor de bebidas) - R$ 54,08 bilhões
- Carlos Alberto Sicupira (Ambev e investimentos) - R$ 45,64 bilhões
- Alexandre Behring (3G Capital) - R$ 34,32
- André Esteves (BTG Pactual) - R$ 24,96 bilhões
- Luiza Trajano (dona da Magalu) - R$ 24 bilhões
- Ilson Mateus (Grupo Mateus) - R$ 20 bilhões
- Luciano Hang (dono da Havan) - R$ 18,72 bilhões