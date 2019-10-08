Home
215 mil trabalhadores no ES podem sacar FGTS nesta quarta-feira

Caixa deve liberar cerca de R$ 86 milhões na terceira fase de resgate do dinheiro do fundo que contempla correntistas do banco

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 15:07

Movimentação de agências da Caixa para o "saque-imediato" do FGTS Crédito: Caíque Verli

Quase 215 mil trabalhadores do Espírito Santo poderão resgatar, nesta quarta-feira, cerca de R$ 86 milhões de FGTS. A Caixa inicia a terceira fase de liberação dos recursos do fundo pelo programa "saque-imediato". Nesta etapa, serão ainda contemplados os clientes do banco, ou seja, aqueles que têm conta-corrente ou caderneta de poupança na instituição. Os cotistas poderão sacar até no máximo R$ 500 de cada conta do FGTS.

Para quem não é correntista, os saques começarão no dia 18 de outubro. Já as pessoas que optarem por não fazer a retirada no período de liberação terão até o dia 31 de março de 2020 para fazer o saque.

