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Internet

Youtuber capixaba conta o sucesso do canal Pato Papão

Essa história de sucesso na internet começou há três anos com jogos entre amigos

Publicado em 27 de Janeiro de 2015 às 15:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2015 às 15:18
Ganhar a vida pela internet é o sonho de muitas pessoas, mas já é realidade para o jovem capixaba Ismael Zimerman, de 23 anos. De dentro da casa onde mora, em Jardim América, Cariacica, ele mantém o
"Pato Papão", canal do Youtube
com mais de 400 mil inscritos, misturando gravações de jogos de videogame e entretenimento.
"Sempre aconteciam coisas memoráveis nesses jogos. Eu já tinha feito alguns vídeos antes de começar o canal e sempre gostei bastante de fazer esses registros", afirma.
O mais popular
Veja abaixo o vídeo de maior audiência do Pato Papão, com mais de um milhão de visualizações.
Com tamanha audiência, o jovem Ismael hoje é "YouTuber" e trabalha para a ParaMaker, empresa que agrega canais de sucesso e ajuda na publicidade, dando maior rentabilidade para quem abastece a rede. E com isso "Pato Papão" consegue unir a atividade que mais gosta com o sustento da família. Ismael ainda pretende fazer faculdade, em algo relacionado a audiovisual e artes plásticas.  
Mas e como a família lida com tudo isso? Ismael é casado e tem um filho de quase dois anos. Ele diz que os pais já eram acostumados a ver ele o dia todo no PC. "Quando eu comecei a ganhar mais dinheiro fazendo vídeos foi algo muito natural e tranquilo", afirma. 
Ismael gosta muito de três jogos: League of Legends, Hearthstone e Digimon World 1. "Mas eu só faço vídeos de League of Legends. Pretendo fazer vídeos de outras coisas mais pra frente, mas antes tenho que melhorar minha rotina de vídeos", afirma. Ismael passa horas jogando, mas gasta ainda mais tempo para fazer os vídeos para o Pato Papão.
E o trabalho é bem mais complicado do que parece.  "Eu tenho que estudar o jogo, a matemática que envolve cada componente isolado para que juntos eles formem algo bom. Depois disso eu tenho que testar todas as teorias pra aí sim começar a jogar, depois gravar e ainda editar. Isso com o roteiro já pronto", explica. 
Objetivo
"Após três vídeos gravando eu e eles (amigos) jogando, percebi que todo mundo no YouTube fazia a mesma coisa, e como eu sempre odiei ser igual a todo mundo busquei fazer algo que eu queria ver, mas ninguém fazia. Desde então o progresso tem vindo aos poucos", lembra Ismael.
Apesar do sucesso na rede e dono de um canal com mais de 40 milhões de visualizações, "Pato Papão" garante que nunca teve como objetivo altos números de audiência e solta a dica: "Se preocupar com os números vai atrapalhar a fazer o que gosta. Foque nos vídeos e só. Se preocupar com números vai te frustrar e você vai desistir do canal", recomenda.  

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