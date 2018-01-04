Teste de iluminação no aeroporto de Vitória revela mais detalhes

As obras do aeroporto de Vitória parecem, enfim, estar chegando na reta final. Nesta semana, fotos enviadas por um internauta do Gazeta Online mostram o teste de iluminação do pátio do novo aeroporto. Além das imagens noturnas, é possível ver como estão os novos banheiros, as rampas de acesso às aeronaves e outras partes da nova estrutura.
A previsão para a entrega do novo aeroporto foi recentemente adiada, mas a nova data está marcada para o fim de março de 2018, data em que está prevista a conclusão do processo de homologação e abertura do terminal. Somente após a conclusão das obras, será emitida a homologação do terminal, o que garante a abertura para o tráfego aéreo. Além disso, o aeroporto também precisa obter o certificado operacional, informou a Anac.
O certificado operacional é uma avaliação da capacidade de o operador do aeroporto gerenciar as atividades, sistemas e serviços de forma a garantir a segurança das operações.
Obra do acesso atrasa
Prevista inicialmente para ser concluída em dezembro, junto com o novo Aeroporto de Vitória, a obra do acesso viário ao terminal pela Avenida Adalberto Simão Nader atrasou de novo. Com isso, a nova avenida só deve ficar pronta em abril.
Após as chuvas dos últimos meses, a Infraero e a Prefeitura de Vitória haviam previsto, em novembro, que a primeira etapa das obras só ficaria pronta em janeiro. Agora, a expectativa é que essa fase, que consiste na construção da nova pista que passará dentro de área da Infraero, seja concluída apenas em março.
INFRAESTRUTURA
Área do terminal
Atual: 6,2 mil m2
Novo: 29,5 mil m2
Pontes de embarque
Atual: 0
Novo: 6
Passageiros/ano
Atual: 3,3 milhões
Novo: 8,4 milhões
Pista pouso e decolagem
Atual: 1 pista de 1.750m de comprimento por 45m de largura
Novo: 2 pistas, sendo 1 a atual e a outra (nova pista) de 2.058m de comprimento por 45m de largura.
Estacionamento
Atual: 592 vagas
Novo: 1.700 vagas
Balcões de check-in
Atual: 25
Novo: 31