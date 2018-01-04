Teste de iluminação no aeroporto de Vitória revela mais detalhes

As obras do aeroporto de Vitória parecem, enfim, estar chegando na reta final. Nesta semana, fotos enviadas por um internauta do Gazeta Online mostram o teste de iluminação do pátio do novo aeroporto. Além das imagens noturnas, é possível ver como estão os novos banheiros, as rampas de acesso às aeronaves e outras partes da nova estrutura.

A previsão para a entrega do novo aeroporto foi recentemente adiada, mas a nova data está marcada para o fim de março de 2018, data em que está prevista a conclusão do processo de homologação e abertura do terminal . Somente após a conclusão das obras, será emitida a homologação do terminal, o que garante a abertura para o tráfego aéreo. Além disso, o aeroporto também precisa obter o certificado operacional, informou a Anac.

O certificado operacional é uma avaliação da capacidade de o operador do aeroporto gerenciar as atividades, sistemas e serviços de forma a garantir a segurança das operações.

Obra do acesso atrasa

Após as chuvas dos últimos meses, a Infraero e a Prefeitura de Vitória haviam previsto, em novembro, que a primeira etapa das obras só ficaria pronta em janeiro. Agora, a expectativa é que essa fase, que consiste na construção da nova pista que passará dentro de área da Infraero, seja concluída apenas em março.

INFRAESTRUTURA

Área do terminal

Atual: 6,2 mil m2

Novo: 29,5 mil m2

Pontes de embarque

Atual: 0

Novo: 6

Passageiros/ano

Atual: 3,3 milhões

Novo: 8,4 milhões

Pista pouso e decolagem

Atual: 1 pista de 1.750m de comprimento por 45m de largura

Novo: 2 pistas, sendo 1 a atual e a outra (nova pista) de 2.058m de comprimento por 45m de largura.

Estacionamento

Atual: 592 vagas

Novo: 1.700 vagas

Balcões de check-in

Atual: 25

Novo: 31