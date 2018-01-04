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Teste de iluminação no aeroporto de Vitória revela mais detalhes

Com promessa de ser inaugurado em final de março de 2018, aeroporto entra na fase final de construção e testes. Veja fotos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2018 às 12:07

Publicado em 04 de Janeiro de 2018 às 12:07

As obras do aeroporto de Vitória parecem, enfim, estar chegando na reta final. Nesta semana, fotos enviadas por um internauta do Gazeta Online mostram o teste de iluminação do pátio do novo aeroporto. Além das imagens noturnas, é possível ver como estão os novos banheiros, as rampas de acesso às aeronaves e outras partes da nova estrutura.
A previsão para a entrega do novo aeroporto foi recentemente adiada, mas a nova data está marcada para o fim de março de 2018, data em que está prevista a conclusão do processo de homologação e abertura do terminal. Somente após a conclusão das obras, será emitida a homologação do terminal, o que garante a abertura para o tráfego aéreo. Além disso, o aeroporto também precisa obter o certificado operacional, informou a Anac.
O certificado operacional é uma avaliação da capacidade de o operador do aeroporto gerenciar as atividades, sistemas e serviços de forma a garantir a segurança das operações.
Obra do acesso atrasa
Prevista inicialmente para ser concluída em dezembro, junto com o novo Aeroporto de Vitória, a obra do acesso viário ao terminal pela Avenida Adalberto Simão Nader atrasou de novo. Com isso, a nova avenida só deve ficar pronta em abril.
Após as chuvas dos últimos meses, a Infraero e a Prefeitura de Vitória haviam previsto, em novembro, que a primeira etapa das obras só ficaria pronta em janeiro. Agora, a expectativa é que essa fase, que consiste na construção da nova pista que passará dentro de área da Infraero, seja concluída apenas em março.
INFRAESTRUTURA
Área do terminal
Atual: 6,2 mil m2
Novo: 29,5 mil m2
Pontes de embarque
Atual: 0
Novo: 6
Passageiros/ano
Atual: 3,3 milhões
Novo: 8,4 milhões
Pista pouso e decolagem
Atual: 1 pista de 1.750m de comprimento por 45m de largura
Novo: 2 pistas, sendo 1 a atual e a outra (nova pista) de 2.058m de comprimento por 45m de largura.
Estacionamento
Atual: 592 vagas
Novo: 1.700 vagas
Balcões de check-in
Atual: 25
Novo: 31
 

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