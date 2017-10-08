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Família pede ajuda

Servidora pública desaparece após fazer caminhada em Itapemirim

Desde a quinta-feira (05), a família de Claudiana BomMacota está sem informações do paradeiro da gari

Publicado em 08 de Outubro de 2017 às 17:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2017 às 17:08
Gari saiu para uma caminhada e pagar uma conta Crédito: Divulgação
Desde a noite da última quinta-feira (05), a família de Claudiana Bom Macota, de 35 anos, busca informações que levem ao paradeiro da servidora pública, em Itapemirim, Litoral Sul do Estado. Ela saiu de tarde para uma caminhada e pagar uma conta, porém não voltou mais para casa.
Segundo um parente de Claudiana, Nilson de Jesus, ela trabalha na prefeitura de Itapemirim como gari e é moradora da localidade de Praia da Gamboa, em Itaipava. Ele contou que ela saiu por volta das 18h para uma caminhada cotidiana e iria também pagar uma conta em um salão de beleza.
A gari saiu de casa apenas com a quantia de R$ 200 e o celular, que cai na caixa postal. A funcionária do salão disse que ela não apareceu lá naquele dia. Como não voltou para casa durante a noite, o marido foi à delegacia registrar o desaparecimento de Claudiana, contou Nilson.
Amigos e familiares percorrem o balneário em busca de pistas que levem ao paradeiro. Informações podem ser repassadas para a Polícia Civil pelo 181 ou para a delegacia de Itapemirim (28) 3529-5008.

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