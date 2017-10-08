Servidora pública desaparece após fazer caminhada em Itapemirim

Gari saiu para uma caminhada e pagar uma conta Crédito: Divulgação

Desde a noite da última quinta-feira (05), a família de Claudiana Bom Macota, de 35 anos, busca informações que levem ao paradeiro da servidora pública, em Itapemirim, Litoral Sul do Estado. Ela saiu de tarde para uma caminhada e pagar uma conta, porém não voltou mais para casa.

Segundo um parente de Claudiana, Nilson de Jesus, ela trabalha na prefeitura de Itapemirim como gari e é moradora da localidade de Praia da Gamboa, em Itaipava. Ele contou que ela saiu por volta das 18h para uma caminhada cotidiana e iria também pagar uma conta em um salão de beleza.

A gari saiu de casa apenas com a quantia de R$ 200 e o celular, que cai na caixa postal. A funcionária do salão disse que ela não apareceu lá naquele dia. Como não voltou para casa durante a noite, o marido foi à delegacia registrar o desaparecimento de Claudiana, contou Nilson.