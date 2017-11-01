PM briga com namorado após voltar de festa e desaparece, em Vila Velha

Soldado Aparecida Mendes Machado, de 30 anos Crédito: Reprodução/Facebook

A soldado Aparecida Mendes Machado, 30, saiu para uma festa, voltou para casa, teve um desentendimento com o ex-namorado e sumiu. Desde o último domingo (29), ela só comunicou ao companheiro, a uma amiga e à irmã que estava cansada e com vontade de largar tudo. Depois do episódio, ninguém consegue mais fazer contato com ela, que não foi vista em nenhum lugar.

A irmã da PM, Cristina Mendes Machado, que mora em Vila Valério, no Norte do Estado, conta que recebeu uma mensagem de Aparecida dizendo que estava cansada. "Ela passa por tratamento psiquiátrico e, quem sabe, estava com algum problema que nós não sabíamos? Já conversei com amigas que moram perto dela e com o namorado, mas ninguém sabe de nada, e agora ela não fala mais com ninguém", explica.

A irmã conta que Aparecida toma remédios controlados, e tem medo de qual é a situação em que a PM se encontra. "A gente não sabe se ela saiu de casa, no calor do momento, e agora está perdida, ou se realmente saiu e está em algum lugar", conta.

Consulta feita no Portal da Transparência do Governo do Espírito Santo revela que Aparecida está, por licença médica, afastada do trabalho até o próximo dia 29 deste mês. Neste ano, ainda de acordo com a listagem, a militar já se ausentou por 287 dias.

Cristina revela que a irmã deixou o filho na escola na sexta-feira (27) e não foi buscar a criança. "Então a ex-sogra dela foi pegar o menino, que agora está com o pai", diz.

O ex-namorado da mulher, Julio de Souza, 34, estava na casa de Aparecida, na Praia da Costa, em Vila Velha, no dia em que ela sumiu. Ele explica que, quando a militar voltou de uma festa no sábado (28) com as amigas, eles tiveram um desentendimento, mas no domingo (29) de manhã já estava tudo resolvido. "E eu disse a ela que ia embora porque já estava no horário. Até porque já estava tudo bem", completa.

Segundo Julio, a PM estava afastada do trabalho justamente por problemas psicológicos. "Depois que eu sai da casa, ela me mandou umas mensagens estranhas falando que ia embora, que queria abandonar tudo. Ai eu retruquei, mas ela não me deu mais resposta. Não fui com ela na festa porque estou com o braço quebrado. Sofri um acidente há pouco tempo e ainda estou me recuperando", esclarece.

Informações devem ser repassadas à família por meio dos telefones (27) 99928-7986, (27) 99921-3051, ou (27) 99631-3261.

Atualização no dia 05/11, às 16h55