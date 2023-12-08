Pedreiro desaparece misteriosamente após entrar em mata na Serra

Atualização Após publicação desta matéria, a família do homem de 48 anos informou que ele foi encontrado. Parentes contaram que o pedreiro levado ao hospital e já está recebendo atendimento médico. Como o homem foi encontrado, o nome e a foto dele foram retirados desta reportagem.

Um pedreiro de 48 anos desapareceu na manhã da última quarta-feira (6) no bairro Costa Bela, na Serra. Segundo informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, uma vizinha relatou que o viu saindo de casa e dirigindo-se para uma região de mata, última vez que ele teria sido visto. Desde então, a família não tem notícias sobre o paradeiro do homem e pede ajuda para encontrá-lo.

A namorada do pedreiro contou que ele ficou abalado emocionalmente após a morte da mãe, ocorrida há quatro meses. Ela acredita que ele possa ter tido um surto devido ao forte abalo emocional. “Um dia antes ele estava falando algumas coisas desconexas, mas nada muito grave. Como ele era filho único, a morte da mãe afetou muito o psicológico dele. O único remédio que ele tomava é um tarja preta quando não conseguia dormir”, relatou.