Pedreiro desaparece misteriosamente após entrar em mata na Serra

Uma vizinha viu o homem de 48 anos, na manhã da última quarta-feira (6), entrando em uma mata; família foi ao local e achou uma roupa dele, mas não o localizou

Após publicação desta matéria, a família do homem de 48 anos informou que ele foi encontrado. Parentes contaram que o pedreiro levado ao hospital e já está recebendo atendimento médico. Como o homem foi encontrado, o nome e a foto dele foram retirados desta reportagem.

Um pedreiro de 48 anos desapareceu na manhã da última quarta-feira (6) no bairro Costa Bela, na Serra. Segundo informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, uma vizinha relatou que o viu saindo de casa e dirigindo-se para uma região de mata, última vez que ele teria sido visto. Desde então, a família não tem notícias sobre o paradeiro do homem e pede ajuda para encontrá-lo.