Gestante sai de casa para ir ao banco e desaparece em Cachoeiro

Família procura Ana Paula da Silva Dutra, de 28 anos, que está grávida de oito meses; ela saiu de casa há mais de uma semana e não foi mais localizada

Há mais de uma semana, a família procura Ana Paula da Silva Dutra, de 28 anos, que desapareceu ao sair de casa no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O pai dela, Belmiro Daniel Dutra, de 70 anos, contou que a jovem saiu na terça-feira (27) para fazer um empréstimo em um banco localizado no Centro da cidade e, desde então, não atendeu as ligações e não retornou para casa. >