Pedreiro deixa obras para investir em desenhos realistas e faz sucesso

Paulo Santos exibe seus desenhos Crédito: Arquivo pessoal

O talento ele sempre teve desde quando era criança. Mas a vida artística como forma de trabalho começou mesmo depois que Paulo Santos teve sua moto que ele usava para trabalhar como pedreiro, roubada. Ele decidiu mudar de profissão e investir em desenhos. De rostos, de gente famosa e anônima. E tem dado certo!

A arte de Paulo é toda feita à mão, com lápis. A perfeição impressionou até celebridades, que já retribuíram o carinho do artista capixaba em suas redes sociais. Foi assim com Giovanna Antonelli, Simone, da dupla Simaria, o youtuber Whindersson Nunes entre tantos outros.

"Desde muito pequeno eu gostava de desenhar as pessoas. Mas nunca levei isso a sério. Até que quando eu estava cursando minha faculdade de administração, tive minha moto roubada. Eu trabalhava como pedreiro, em obras, construções e desanimei porque não consegui recuperar minha moto, que era meu instrumento de trabalho. Aí decidir investir nos desenhos. Consegui pagar o último ano da minha faculdade com minha arte", disse Paulo, que tem 26 anos e é morador de Vila Velha.

Paulo Santos entrega desenho da cantora Gabi Melim a ela durante show em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

Os desenhos de Paulo são vendidos com moldura e ele diz que o valor inicial por quadro é de R$100,00. No entanto, dependendo dos detalhes, esse valor pode aumentar.

"Vai depender da dificuldade do desenho, como se a pessoa usa óculos ou tem aparelho nos dentes, por exemplo. E eu faço a partir de uma foto que a pessoa escolhe. Então a foto tem que estar nítida, porque vou reproduzir exatamente o que ela me repassou", comenta.

Em média, Paulo consegue fazer uns 20 desenhos por mês. Ele está aberto a encomendas e para negociar basta ligar no telefone 99600-2066.