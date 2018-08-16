Índio mostra cotidiano de tribo de Aracruz no Instagram

Tribo indígena Tupiniquim em Aracruz Crédito: Pietro Ferraz

As redes sociais já são uma realidade presente a todo momento para a maioria dos capixabas e (quem diria!) para uma tribo Tupiniquim, localizada na Aldeia Indígena Caieiras Velha, em Aracruz, não é diferente. Um perfil no Instagram dos índios tupiniquins capixabas foi criado para compartilhar o dia a dia das cerca de 450 famílias que vivem na região.

@indigenas_tupies aconteceu durante uma conversa dele com um dos chefes dos guerreiros, Jocelino da Silveira Quiezza, que na Aldeia é chamado de Ka'arondara. A ideia surgiu com o indígena Luiz Felipe Pego, de 18 anos. Na tribo Tupiniquim, Luiz Felipe é conhecido como Têsa-guaçu, e a criação doaconteceu durante uma conversa dele com um dos chefes dos guerreiros, Jocelino da Silveira Quiezza, que na Aldeia é chamado de Ka'arondara.

"Ele me disse que como ele não tem muito contato com essa parte de Instagram e Facebook, ele me pediu para criar e administrar a página. As fotos eu consegui com alguns amigos que moram aqui dentro da comunidade, que já fizeram curso de fotografia. Eu também fiz algumas fotos com a câmera que nossa tribo tem. E aí vamos postando. O perfil foi criado há umas três semanas.", conta Luiz Felipe, o Têsa-guaçu.

A rede social surgiu com a intenção de quebrar certos preconceitos que parte da sociedade tem com os índios e ainda divulgar os eventos que acontecem por lá.

"O objetivo do perfil é levar para as pessoas mais informações sobre a aldeia, como eventos culturais que temos por aqui. É por meio das fotos que queremos quebrar alguns paradigmas sobre nós indígenas", completa.

TUPINIQUINS

Os tupiniquins são um grupo indígena brasileiro que originalmente habitou duas regiões do Brasil: região Sul da Bahia e Espírito Santo, até o Rio São Mateus, além do litoral do que hoje é o estado de São Paulo. Foi exatamente essa tribo que a esquadra portuguesa de Pedro Álvares Cabral encontrou ao chegar ao Brasil, em 1500.

Se no passado a língua tupi litorânea, da família Tupi-Guarani, dominava entre os indígenas da tribo, hoje a língua portuguesa faz parte do cotidiano.