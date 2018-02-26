Mulheres capixabas elevam autoestima com ensaio sensual; veja fotos

Sentir-se melhor, mais bonita, mais amada, mais feliz. Ou simplesmente se ver com menos cobrança e mais aceitação. Esses são alguns dos motivos que têm impulsionado muitas mulheres capixabas a fazerem ensaio sensual.

Algumas são mais contidas, outras, digamos, mais ousadas, mas o que mais tem chamado a atenção é o que as imagens tem proporcionado a esta ala feminina: elevação na autoestima. E o que muita gente deve se perguntar é se há certa vergonha e pudor na hora de realizar a sessão de fotos: e nossa entrevistadas foram bem taxativas quanto ao fato de ficarem bem à vontade diante das lentes, embora não sejam elas modelos e, sim, mulheres comuns.

Mãe de um menino de cinco anos, a enfermeira Raianny Mattos, de 33 anos, conseguiu, depois de muitos anos, enfim, fazer um ensaio explorando a sensualidade. E ela conta que o resultado foi além do que ela esperava e a sessão de fotos pôde realizar um sonho antigo seu.

Era algo que eu queria há muito tempo, mas guardava para mim. O início do namoro e a carreira profissional foram alguns dos motivos que acabavam me distanciando desse sonho. Mas depois de casada, com filho e com estabilidade no emprego, achei que era a hora. Fiz no final do ano passado e foi em um momento que eu estava me sentindo bem comigo, tinha conseguido emagrecer, estava me sentindo à vontade. E fiquei extremamente feliz com o que vi. Eu me senti bonita, com a autoestima nas alturas Raianny Mattos, enfermeira

O fotógrafo Everton Nunes ganha a vida com esse tipo de ensaio. Ele disse que há diferentes perfis de mulheres. Algumas vão com a intenção de presentear namorado, marido, outras para postarem em redes sociais, e aquelas que preferem apenas guardar para si próprias.

"Hoje eu me sinto um realizador de sonhos. Porque a maioria das minhas clientes estão bem resolvidas com o espelho no sentido de se aceitarem, sem aquela ânsia de corpo perfeito. Todas elas gostam muito do resultado. Eu tenho uma preocupação de fazer algo sensual, mas com uma ideia de casual, nada pesado", relata.

MERCADO NOVO PARA FOTÓGRAFOS

Designer no dia a dia, Rodolfo Fugagnoli também fotografa nas horas extras. Entre um trabalho e outro, ele reforça seu gosto pela imagem retratando mulheres em um formato peculiar.

"Minhas fotos têm um teor melancólico. Eu gosto de trabalhar mais com a expressão corporal, gosto de instigar a luz no corpo da pessoa, ressaltando a silhueta. E as meninas que me procuram querem dar um gás na autoestima e ter uma outra visão, interpretação da imagem delas. É um investimento pessoal", comenta.

Ellen Flegler durante sessão que abusa de sombras para delinear o corpo Crédito: Rodolfo Fugagnoli

A faixa etária de clientes de Rodolfo é semelhante a do fotógrafo Guilherme Kenzo, que figura dos 20 a 30 anos. Guilherme ressalta que suas modelos o procuram para realçar a beleza e que a maioria usa os ensaios para postarem em suas redes sociais.

"Posso dizer que 85% delas publicam as fotos em rede social. As meninas ficam bem à vontade comigo, apesar de estar com um homem atrás das lentes. Algumas já levaram namorado junto, mas o mais comum é ir com uma amiga", conta Kenzo.

A executiva de vendas Karol Vieira, 23 anos, teve inicialmente receio de fazer as fotos por conta do trabalho, mas, depois de prontas, ela recebeu a aprovação de muita gente, inclusive da mãe.

Vi o ensaio e me senti linda, o resultado aumentou minha auto-estima. Minha mãe amou. Minha família aceitou bem e me apoia em fazer de novo. Eu posto na minha rede social. No meu Facebook que está ligado ao meu trabalho eu não posto. E está tudo certo Karol Vieira, executiva de venda

FOTÓGRAFA CAPIXABA TEM AGENDA NO RJ, BA e SP

Além dos homens, a fotógrafa Amanda Bolonha, de apenas 21 anos, tem feito tanto sucesso com a mulherada que abriu agenda em três estados fora o Espírito Santo. Ela fotografa na Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo.

"Muitas meninas estão procurando este tipo de fotografia. E comigo, por ser uma mulher, acredito que fiquem mais à vontade. Fui para o Rio de Janeiro para tentar a vida como fotógrafa lá. Aí as pessoas daqui começaram a ver meu trabalho e começaram a me procurar. O contato para agendamento comigo é pelo Instagram, por isso não posso ficar nem uma hora sem internet (risos). Costumo fazer cinco ensaios por dia e fora do Espírito Santo eu agendo todos os ensaios em datas próximas e, assim, eu viajo para o local para atender as meninas destes locais", detalha.

Karlani Oliveira já fez três ensaios com Amanda Bolonha. A auxiliar administrativo conta que as suas amigas também se interessaram nesse tipo de fotografia depois que conheceram o trabalho da Amanda por meio das fotos dela.

"Sempre tive vontade de fazer fotos desse tipo, e quando conheci o trabalho da Amanda achei muito bonito o jeito de ela explorar a beleza natural das pessoas. Por ser tímida, eu achei que ficaria com vergonha, mas ela é muito profissional, conversa bastante e me deixou bem à vontade. O mais legal é que você aceita e admira seu corpo como ele é. Poder me ver assim me deixou com a autoestima elevada. Muitas amigas minhas viram meu ensaio e também querem fazer", disse Karlani Oliveira.

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