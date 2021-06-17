Mulher desaparece após entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Ouça: Uma mulher de 59 anos desapareceu na noite de quarta-feira (16), após pedir um carro de transporte via aplicativo, em Vila Velha . Ela mandou mensagem de áudio para filha, por volta das 20h30, informando que o motorista estava seguindo para um destino diferente do combinado.

Your browser does not support the audio element. Mãe envia áudio de socorro para filha ao perceber que motorista mudou trajeto

A jovem contou que a mãe estava em um supermercado de Vale Encantado, quando solicitou a corrida para levá-la até em casa, no mesmo bairro. Um trajeto que, normalmente, duraria cerca de dez minutos. Porém, já dentro do veículo, ela percebeu que o motorista seguia para outro caminho e pediu ajuda.

Assim que ouviu a mensagem a filha acionou a Polícia Militar . Ela também esteve na Delegacia Regional de Vila Velha para registrar a ocorrência. “O celular da minha mãe estava ligado. As mensagens eram visualizadas, mas ela não respondia nem atendia”, desabafou a filha única, antes de a mãe ser encontrada.

Por volta das 5h50 desta quinta-feira (17), familiares informaram que a vítima tinha reaparecido e chegado em casa, em estado de choque, depois de ter sofrido ameaças.

Parentes também informaram que, apesar da mulher citar no áudio que chamou um "uber", a corrida foi feita por meio do aplicativo 99. Antes do desaparecimento, o último contato físico entre mãe e filha havia sido às 17h dessa quarta-feira (16), porque elas se revezavam em um hospital de Vitória, onde uma familiar está internada.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Por meio de nota enviada na tarde desta quinta-feira (17), a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Anti-Sequestro (DAS). Porém, afirmou que para que a apuração fosse preservada, qualquer outra informação não poderia ser repassada no momento.

A PC também reforçou que a população pode auxiliar na investigação por meio do Disque-Denúncia (181). "Não é necessário se identificar e todas as informações recebidas são investigadas. No site, ainda é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", esclareceu.

O QUE DIZ A 99

Também por nota, a empresa 99 lamentou o caso e informou que, assim que tomou conhecimento, mobilizou uma equipe para apurar a denúncia e oferecer o suporte necessário para a passageira. "Reiteramos que estamos disponíveis para colaborar com as investigações das autoridades", afirmou, sem dar mais detalhes.