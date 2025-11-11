Mulher desaparece após sair do trabalho na Serra e família pede ajuda

Joeni está desaparecida desde o dia 4 de novembro Crédito: Arquivo da família

Uma mulher de 53 anos está desaparecida desde o dia 4 de novembro, quando saiu do trabalho na Região Metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. Joeni Cirilo Barbosa é natural da cidade de Linhares, no Norte capixaba, tem 53 anos e atua como cuidadora de idosos há dois meses na Serra.



Familiares contaram à reportagem que a mulher foi à casa de um homem após o expediente, e de lá pediu a um parente que fosse realizada uma transferência de dinheiro via PIX para a conta dele. A transação foi efetivada, mas desde então a família está sem notícias de Joeni.