Monitor de projeto ambiental desaparece em Anchieta

Publicado em 15 de fevereiro de 2019 às 20:45 - Atualizado há 6 anos

Um monitor de praias do Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (Ipcmar), em Anchieta, Litoral Sul do Estado, está desaparecido desde a manhã da última quarta-feira (13). Desesperados, familiares de Milton Pereira Alves, de 45 anos, divulgam o caso nas redes sociais em busca de respostas.

Segundo Viviane Souza, prima da esposa de Milton, ele desapareceu na manhã, após levar a esposa ao médico e seguir para o trabalho. “Ele levou a esposa, que está grávida, ao médico e depois a deixou em casa. Depois, saiu para trabalhar. Como trabalham juntos, ela o acompanha pelas câmeras do trabalho”, conta.

Milton deixou o carro particular no estacionamento e pegou o carro da base do Ipcmar. O monitor teria passado em um material de construção para a compra de produtos para o serviço, e por volta das 10h30, desapareceu. “Depois não soubemos mais, encontraram o carro da firma, estacionado próximo à base, com chave, documentação, celular, dele, carteira de motorista. Ficou um chinelo dentro e um fora do carro. Esse local fica no bairro Guanabara”, contou a familiar.

O monitor do projeto é natural da Bahia, mas mora no bairro Alvorada, em Anchieta, com a esposa, há mais de 10 anos. “Milton é alegre, brincalhão, não bebe ou fuma. No dia que sumiu, funcionários acharam ele estranho, calado”, revela Souza.

Sobre o caso, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Anchieta, e até o momento o homem não foi localizado. "Outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações".

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Milton Pereira Alves pode entrar em contato pelos números 181, ou (28) 99926-6528 e 99916-3646.

