Home
>
Desaparecidos
>
Monitor de projeto ambiental desaparece em Anchieta

Monitor de projeto ambiental desaparece em Anchieta

Gazeta Online

Publicado em 15 de fevereiro de 2019 às 20:45

 - Atualizado há 6 anos

Um monitor de praias do Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (Ipcmar), em Anchieta, Litoral Sul do Estado, está desaparecido desde a manhã da última quarta-feira (13). Desesperados, familiares de Milton Pereira Alves, de 45 anos, divulgam o caso nas redes sociais em busca de respostas.

Recomendado para você

Robson Carvalho Verdan, de 69 anos, saiu de casa na última quinta-feira (4) e não retornou; corpo foi encontrado em Itapemirim

Idoso que sumiu em Cachoeiro é encontrado morto em rio

Robson Carvalho Verdan, de 69 anos, saiu de casa, no bairro Amaral, na manhã de quinta-feira (4) e não retornou

Familiares procuram por padeiro aposentado que desapareceu em Cachoeiro

Segundo a polícia, Vitória Espindola de Souza desapareceu, provavelmente, no dia 19 de setembro, em Vitória, e desde então não foi mais vista

Polícia pede ajuda para encontrar engenheira do MS que sumiu em morro no ES

Segundo Viviane Souza, prima da esposa de Milton, ele desapareceu na manhã, após levar a esposa ao médico e seguir para o trabalho. “Ele levou a esposa, que está grávida, ao médico e depois a deixou em casa. Depois, saiu para trabalhar. Como trabalham juntos, ela o acompanha pelas câmeras do trabalho”, conta.

Milton deixou o carro particular no estacionamento e pegou o carro da base do Ipcmar. O monitor teria passado em um material de construção para a compra de produtos para o serviço, e por volta das 10h30, desapareceu. “Depois não soubemos mais, encontraram o carro da firma, estacionado próximo à base, com chave, documentação, celular, dele, carteira de motorista. Ficou um chinelo dentro e um fora do carro. Esse local fica no bairro Guanabara”, contou a familiar.

O monitor do projeto é natural da Bahia, mas mora no bairro Alvorada, em Anchieta, com a esposa, há mais de 10 anos. “Milton é alegre, brincalhão, não bebe ou fuma. No dia que sumiu, funcionários acharam ele estranho, calado”, revela Souza.

Sobre o caso, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Anchieta, e até o momento o homem não foi localizado. "Outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações".

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Milton Pereira Alves pode entrar em contato pelos números 181, ou (28) 99926-6528 e 99916-3646.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais