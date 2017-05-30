Menina desaparece após sair para escola e família busca informações

Menina desaparece após sair para ir à escola e família busca informações Crédito: Arquivo Pessoal

Uma adolescente desapareceu às 6h40 da última sexta-feira (26), em Central Carapina, na Serra. Larissa Vitória Santos de Jesus, de 14 anos, estava na casa da tia, passando uns dias, e saiu para ir à escola. Desde então, a família não teve mais notícias.

A mãe, Girlaine Santos, conta que o porteiro da escola contou que a adolescente não chegou a entrar no colégio, dizendo que retornaria para casa, pois havia esquecido o material escolar. Ela disse, ainda, que as colegas confirmam que Larissa faltou aula no dia.

A família aguarda a volta da menina que, desde então, não fez mais nenhum contato. "Não faço ideia do motivo. Estou aqui, aguardando, mas nada dela voltar", relata Girlaine. O desaparecimento está sendo divulgado nas redes sociais e nos meios de comunicação.