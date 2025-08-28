Ajude

Mãe procura filha com deficiência intelectual desaparecida em Cachoeiro

Eduarda Braga Dutra, de 18 anos, saiu na manhã de segunda-feira (25) e falou com a mãe por ligação, mas não retornou para casa

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 18:57

Eduarda Braga Dutra, de 18 anos, está desaparecida em Cachoeiro Crédito: Arquivo pessoal

A família procura Eduarda Braga Dutra, de 18 anos, que está desaparecida em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Apelidada de Duda, a jovem tem deficiência intelectual leve e precisa fazer uso contínuo de medicamentos. Ela mora com a mãe e dois irmãos, de 9 e 6 anos, no bairro Rubem Braga, onde estava pela última vez.

A mãe dela, Ana Paula Dutra, conta que Eduarda saiu de casa na manhã de segunda-feira (25) usando uma bermuda jeans e uma blusa estampada. O último contato com a filha foi por ligação, quando a jovem disse que estaria em um ponto de ônibus. Horas depois a mãe tentou contatar ela novamente, mas a ligação caía na caixa postal e Duda não voltou para casa.

Já procuramos a Duda em todo lugar, mas não sei dizer o que aconteceu. Os dois irmãos estão sentindo muito a falta dela e perguntam onde ela está todos os dias. Ana Paula Dutra Mãe de Eduarda

Um boletim de ocorrência foi registrado pela mãe na Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Quem tiver informações pode entrar em contato diretamente com a familiar ligando para: (28) 99973-1241.

A Polícia Civil foi procurada para mais informações sobre o caso, mas não retornou até o momento.

