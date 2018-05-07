Jardineiro faz sucesso com maquete do Convento da Penha feita na rua

Jardineiro Alvimar Miranda construiu maquete do Convento da Penha na calçada de casa Crédito: Alvimar Miranda/Internauta

O mais conhecido ponto turístico do Espírito Santo fica em Vila Velha, no alto de um morro. Mas foi em Rio Marinho, Cariacica, que o Convento da Penha tomou novas formas. O jardineiro Alvimar Miranda, de 42 anos, passou 18 dias em frente a sua casa construindo o monumento em forma de maquete. Quem passou por ali, nesse período, invariavelmente teve curiosidade de olhar, e em muitos dos casos, parar.

Alvimar gosta de fazer maquetes e esculturas com areia e cimento, mas o conhecimento que tem não é de cursos e teorias. Ele tomou gosto pela arte por acompanhar o pai, que trabalhava como pedreiro, como ele mesmo destaca.

"Tudo que aprendi foi vendo meu pai. Quando eu tinha 16 anos, comecei a acompanhar meu pai nas obras. E eu achava muito interessante a construção. E foi dali que meu gosto surgiu. Quando fiz 22 anos comecei a fazer esculturas com areia, cimento. E, recentemente, iniciei com maquetes. Essa do Convento da Penha eu terminei no dia de Nossa Senhora da Penha. Ela mede 1,5 metro", conta.

Hoje, a maquete está na casa do jardineiro. Mas ainda assim ele recebe visitas de curiosos que entram, tiram fotos e o parabenizam pelo trabalho.

"Quando eu estava na porta de casa fazendo a maquete do Convento, as pessoas chegavam a parar o carro para ir lá tirar foto. Até hoje vem muita gente aqui ver o trabalho. Fico feliz, porque eu não tenho curso nem nada, faço porque gosto mesmo. Recebi tanto elogio que estou com projeto de começar a fazer para vender."