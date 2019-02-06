Home
Itapemirim: estudante que estava desaparecida retorna para casa

Fernanda Geovana da Silva Rosa, de 14 anos contou que estava na casa de uma amiga, no próprio balneário

Gazeta Online

Publicado em 6 de fevereiro de 2019 às 21:14

 - Atualizado há 6 anos

Fernanda Geovana da Silva Rosa Crédito: Facebook

Após 14 dias, a estudante de Itapemirim Fernanda Geovana da Silva Rosa, de 14 anos, voltou para casa. A mãe da garota, Wanda Ferreira, chegou a registrar o desaparecimento na delegacia. Ela contou que estava na casa de uma amiga, no próprio balneário.

Fernanda Geovana da Silva Rosa desapareceu durante a madrugada do último dia 22, com uma mochila e algumas peças de roupas. A estudante, que mora com a mãe e irmãs em Itaipava, deixou familiares preocupados em buscas de informação.

“Fernanda voltou para casa ontem a noite. Não disse ainda qual o motivo de ter fugido. Falou que estava na casa de uma amiga em Itaipava. Ela está bem. Graças a Deus, acabou tudo bem”, disse a mãe aliviada

