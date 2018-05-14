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Praia do Canto

Idoso transforma canetas em arte e caminha para vender e tratar diabetes

Se você é frequentador do Triângulo das Bermudas, provavelmente já deve ter visto o simpático vendedor Juarez transitando entre uma mesa e outra

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 16:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 16:47
Seu Juarez de Jesus da Silva vende canetas customizadas em bares e restaurantes da Praia do Canto Crédito: Luciana Castro
Se você é frequentador do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, com certeza já deve ter esbarrado com um simpático vendedor de canetas customizadas em formatos de flores, corações e pérolas. Trata-se do senhor Juarez de Jesus da Silva, um baiano, de Salvador, mas que mora no Espírito Santo há 39 anos e já se intitula capixaba. 
Seu Juarez tem 72 anos e é aposentado, mas já trabalhou de vaqueiro por muito anos, além de prestar serviço para a cavalaria da Polícia Militar. Hoje, para se manter ativo, acatou o conselho do médico que o operou quando ele precisou amputar dois dedos do pé por conta da diabetes: era preciso se movimentar para a doença não avançar. E foi daí que seu Juarez se reinventou.
"Eu faço as canetas desde que consegui me recuperar da cirurgia de retirada de dois dedos do meu pé, em 2017. O doutor disse que eu não podia ficar parado por conta da diabetes, senão eu corria o risco de ter que cortar o pé ou coisa pior. Então aprendi com minha esposa a fazer as canetas. Eu faço para me ocupar e venho vender aqui no Triângulo. Ando por aqui tudo nos bares. As pessoas já me conhecem", orgulha-se.
Dos modelos de canetas à venda, a que dá mais trabalho na produção é a com pérolas, segundo Juarez. O valor de cada uma é R$10,00. 
"Esse dinheiro que ganho acabo investindo no material para fazer mais. Tem gente que pede por encomenda, aí eu faço entrega. O bom das canetas é que quando acabar a tintar é só trocar a carga e continuar usando", acrescenta. O baiano é casado, tem três filhos e cinco netos. Atualmente ele mora na Serra. 
DIABETES
Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, a diabetes é uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. Mas o que é insulina? É um hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue. O corpo precisa desse hormônio para utilizar a glicose, que obtemos por meio dos alimentos, como fonte de energia.
Quando a pessoa tem diabetes, no entanto, o organismo não fabrica insulina e não consegue utilizar a glicose adequadamente. O nível de glicose no sangue fica alto - a famosa hiperglicemia. Se esse quadro permanecer por longos períodos, poderá haver danos em órgãos, vasos sanguíneos e nervos.

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