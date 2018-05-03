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Família pede ajuda

Homem com transtorno mental desaparece ao sair para ir ao médico no ES

Família registrou boletim de ocorrência sobre o sumiço. Existem relatos de que ele teria sido visto no Rio de Janeiro

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 19:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 19:19
Eliel seguiu em direção a BR 101, de acordo com familiares Crédito: Reprodução
A família de Eliel da Costa, de 44 anos, vive dias de incerteza, após o desaparecimento do homem, que sofre de transtornos psiquiátricos. O mestre de obras Edimar da Costa, 45, irmão de Eliel, conta que seu familiar foi visto pela última vez no dia 26 de abril, em Conceição de Muqui, Zona Rural de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Esta é a primeira vez que ele desaparece.
Desesperados, os familiares pedem por informações que possam levá-los a reencontrar o homem. De acordo com o irmão do desaparecido, existem boatos de que Eliel estaria no Rio de Janeiro.
Edimar da Costa conta que seu irmão saiu de casa com um cunhado para ir ao médico, não retornando no fim do dia. "Ele é especial, tem problemas psiquiátricos e toma remédio. Eles estavam em quatro pessoas na quinta (26) e o Eliel ficou com o meu cunhado. Meu irmão se aproveitou de um momento de distração e saiu andando em direção à BR 101", relatou.
Edimar ainda disse que nesta semana viu uma publicação em uma página de uma rede social com uma foto do irmão informando que ele está no município de Cardoso Moreira, no Norte do Rio de Janeiro. "Nós não sabemos se ele está lá ainda, mas estamos tentando encontrar um carro para ir procurá-lo."
A família registrou um boletim de ocorrência e já procurou por Eliel em unidades de saúde, no Departamento Médico Legal (DML) e em hospitais da região. Quem souber alguma notícia sobre o paradeiro de Eliel pode ligar para os números (28) 99932-3032 ou (28) 999111992.
 

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