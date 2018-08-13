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Frio

Guia encara -3ºC e registra água congelada no Pico da Bandeira

Grupo que subiu o Pico da Bandeira neste domingo (12) chegou a pegar 3 graus negativos durante parte do trajeto

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 20:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 20:25
Água vira gelo no Parque do Caparaó Crédito: Arquivo Pessoal
A melhor época para subir o Pico da Bandeira é o inverno, quando chove menos que nas outras estações. No entanto, é exatamente nesse período do ano que as temperaturas caem no Parque do Caparaó, onde fica localizada a montanha mais alta do Espírito Santo. No último fim de semana, o guia Rafael Sales presenciou -3ºC durante o trajeto de subida, no domingo (12). Fato que pôde ser evidenciado na formação de gelo por diversas partes do local.
Rafael conta que esta foi a 19ª vez que ele subiu o Pico e neste ano foi a vez que ele encontrou mais pontos com gelo por lá. Você já pensou em encarar esse desafio?
"Já peguei frio até mais intenso no local, com mais formação de gelo. Mas em 2018 foi o momento em que mais vimos água congelada pelo caminho. Mas quando chegamos lá em cima, e o sol nasceu, ele veio com tudo também e aí você acaba até sentindo calor", relembra Rafael.
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CASOS DE HIPOTERMIA
Com 2.892 metros de altitude, o Pico da Bandeira é o terceiro ponto mais alto do Brasil. A subida é árdua e demorada. Geralmente o grupo começa a caminhada ainda de madrugada, com o objetivo de chegar no topo a tempo de ver o Sol nascer. "Durante a travessia, é comum ver pessoas se sentirem mal, principalmente pelo frio", destaca o guia Rafael Sales.
"O que é comum de acontecer é que as pessoas se agasalham muito por medo do frio e durante a caminhada elas acabam suando. Eu sempre aviso, se sentir calor, tira o casaco, porque se você suar e molhar sua roupa, quando esfriar a sua roupa molhada vai fazer você entrar em estado de hipotermia. E se isso acontecer teremos que fazer a pessoa tirar esses agasalhos para retirar a peça que esteja úmida, senão ela não vai parar de tremer, vai sentir a pressão abaixar, a boca ficar roxa, podendo haver sangramento nas extremidades. É bom estar atento", alerta o guia.
Os aventureiros são sempre aconselhados a levarem alimentos pré-cozidos e fáceis de manuseio como barra de cereal, oleaginosas, chocolate, biscoitos e bastante água. 

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