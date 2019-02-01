Home
Guarda-vidas ajudam capixaba com síndrome de Down a entrar no mar no ES

Flávio José de Oliveira, de 43 anos, que é portador da Síndrome de Down, contou com a ajuda dos guarda-vidas Romildo e Kevin, que estavam na Praia do Cação, em Marataízes

Publicado em 1 de fevereiro de 2019 às 20:53

 - Atualizado há 6 anos

Guarda-vidas de Marataízes auxiliou um portador de Síndrome de Down a tomar banho no mar Crédito: Internauta

Um pequeno ato, mas que com certeza alegrou o coração de um banhista: o capixaba Flávio José de Oliveira, de 43 anos, que é portador da síndrome de Down. Na tarde desta sexta-feira (1), com um pouco de dificuldade em se locomover, dois guarda-vidas de Marataízes, no Sul do Estado, ajudaram o capixaba a se refrescar na Praia do Cação.

Ao Gazeta Online, a estudante Débora Almeida Rohr, de 37 anos, que é cunhada de Flávio, contou que estava levando o cunhado para entrar no mar, sozinha — pois o marido não havia ido à praia — quando os guarda-vidas Romildo Gomes Marafoni e Kevin Armindo Rocha se ofereceram para ajudar o homem.

"A menina estava levando ele sozinho, a gente chegou e ofereceu ajuda. Ela aceitou e levamos ele na água para tomar um banho. Ele estava com medo porque a gente levou ele no fundo. Depois tiramos ele e deixamos sentado na beira do mar", contou Romildo. 

Débora, que é de Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, afirmou que tem o costume de levar Flávio à praia, mas que foi a primeira vez que os guarda-vidas tiveram a disposição em ajudá-la. 

"Achei legal a atitude deles, porque isso nunca aconteceu com a gente. Inclusive, a gente passa muita dificuldade na minha cidade, porque ninguém dá a preferência para ele. Foi muito lindo. Eles estão de parabéns", finalizou. 

