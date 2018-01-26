Fêmea Dogue Alemão some no ES e dona oferece recompensa por informação

Cadela Dogue Alemão Malu, de Laranja da Terra, está desaparecida Crédito: Arquivo pessoal

Com pelo acinzentado e manchas pretas pelo corpo, a cadela da raça Dogue Alemão, Malu, atraía olhares por onde passava em Laranja da Terra, região serrana do Espírito Santo. Com nove meses, ela já media 1,73m e pesava cerca de 50kg. Malu, no entanto, não foi mais vista desde o dia 5 de janeiro. A dona da cadela, a enfermeira Kênia Martins, já procurou por todos os cantos da cidade, mas não encontrou o animal.

"Nossa cadela ficava no terreno que meu namorado e eu construímos em Mato do Campo, na zona rural de Laranja da Terra. A gente sempre ia lá, diariamente, mas no dia 5 não fomos. Quando fomos procurar a Malu, não a encontramos mais no local. Ela já era acostumada lá, saía para andar e sempre retornava pra casa. Nossa suspeita é de que alguém tenha a roubado porque ela é de uma raça cara. A nossa cachorra já estava quase na época de procriar e isso faz com que ela se torne bem mais valiosa. A gente está desesperado atrás de notícias", relata.

Inconformada com o paradeiro de Malu, Kênia está oferecendo recompensa a quem souber do paradeiro da cadela. A enfermeira suspeita que o animal não esteja mais na cidade.

"A gente acredita que alguém pegou a Malu aqui e vendeu. Sei lá, suspeitamos que possa estar até na Grande Vitória. Morta a gente acredita que ela não está, é uma cadela de raça, muito bonita. Eu confesso que estou sem chão, deprimida, não sei mais o que fazer. Estamos oferecendo R$ 600 de recompensa a quem puder nos ajudar a encontrá-la. Ela é muito importante para nós. Estamos com ela desde que ela nasceu", desabafa Kênia.

A cadela Malu foi resultado do cruzamento de um Dogue Alemão do Rio de Janeiro com uma cadela de Cachoeiro de Itapemirim. Ela tem as patinhas, o peito e a ponta do rabo brancos. Caso alguém tenha informações, pode entrar em contato por meio dos telefones (27) 9 9856-2061 ou 9 9795-2199.