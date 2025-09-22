Ajude

Família procura jovem desaparecido há uma semana em Marataízes

Kobert Reis, de 26 anos, saiu de casa na terça-feira (16) levando apenas uma mochila com documentos pessoais e não voltou para casa

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 18:05

Kobert Reis, de 26 anos, desapareceu em Marataízes Crédito: Arquivo pessoal

A famíliao de Kobert Reis, de 26 anos, procura pelo homem que desapareceu na última terça-feira (16) após sair de casa, no bairro Santa Tereza, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. De acordo com um boletim de ocorrência, Kobert estava sozinho quando saiu de casa levando apenas uma mochila com documentos pessoais. Desde então, ele não retornou e não contatou os familiares.

"Estamos tristes, agustiados, com sentimento de impotência", disse a mãe. Informações que ajudem a família podem ser compartilhadas os números (28) 98805-8690 ou (28) 99931-6694.

A Polícia Civil afirmou que as investigações estão em andamento, mas até o momento ele não foi localizado. Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

